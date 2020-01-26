Давайте похохочем: вечерние анекдоты 26 января

Оказывается, Хали- гали, пара трупер и супер 8 - это названия аттракционов в парке культуры в Минске! А я всю жизнь думал, что это просто набор слов.

Я пошел с девушкой в кино и купил билеты на места для поцелуев. Но кассирша меня обманула, и это оказались места для «Андрей, ну не здесь».

3

В последнее время всё чаще думаю: в чём смысл существования человека? Познаваем ли Бог? Кто и зачем оставил в туалете учебник по философии?

Без какого-либо напряжения, я, как Цезарь, умею делать кучу вещей сразу, например, плохо себя чувствовать, хреново выглядеть и хотеть спать.