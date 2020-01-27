Ни минуты грусти: смешные анекдоты 27 января

Сын патологоанатома навсегда отучил классного руководителя произносить фразу: "А голову ты дома не забыл?"
Лучшей рекламой платной медицины является бесплатная медицина.
Сейчас звонил продавец от Бога:
— Банк решил вам выдать платиновую кредитную карту.
— Не беру кредиты.
— Возьмите пожалуйста, а то меня уволят.
Не доверяю я утренним бегунам. Именно они всегда первыми находят трупы, не так ли?!
Везу сегодня младшенькую в сад на санках. Она мне:
- Папа, а санки не только лошадка может везти.
Я спрашиваю:
- А кто еще?
- Еще собаки есть северные.
- Ну да, лайки и хаски. Я кто у тебя сегодня - лайка?
- Нет, папа, ты - олень!