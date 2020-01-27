Ни минуты грусти: смешные анекдоты 27 января

Сын патологоанатома навсегда отучил классного руководителя произносить фразу: "А голову ты дома не забыл?"

Не доверяю я утренним бегунам. Именно они всегда первыми находят трупы, не так ли?!

— Возьмите пожалуйста, а то меня уволят.

Сейчас звонил продавец от Бога:

4

Везу сегодня младшенькую в сад на санках. Она мне:

- Папа, а санки не только лошадка может везти.

Я спрашиваю:

- А кто еще?

- Еще собаки есть северные.

- Ну да, лайки и хаски. Я кто у тебя сегодня - лайка?

- Нет, папа, ты - олень!