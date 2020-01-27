Пускай вечер понедельника будет веселым: смешные анекдоты 27 января

- Во время каждой ссоры, женщина становится историчкой…
- Может истеричкой?
- Нет, именно историчкой... Она припоминает мужику все косяки... с точной датой... и временем.
- У мужа, как и у меня теперь, фамилия Король. Думаем над ребёнком, если будет девочка, то присмотрели отличное старое имя Ада.
- Так и вижу, в школе училка: "Дети, познакомьтесь с новенькой, это Король Ада!"
- У тебя теща по какой специальности работает?
- По медицинской.
- Терапевт?
- Нет. Пиявка- она кровь сосет.
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ. Если вы ждете очень важный звонок по мобильному, а звонка все нет и нет! Положите телефон в какой-нибудь глубокий карман, застегните его и хорошо намыльте руки... Звонок последует практически мгновенно!
Муж приходит домой. Его встречает жена с плакатом: "Я с тобой не разговариваю!!!" Муж пожимает плечами и садится смотреть телевизор. Через пять минут между ним и телевизором появляется жена с другим плакатом: "А знаешь, почему?!"