Пускай вечер понедельника будет веселым: смешные анекдоты 27 января

- Нет, именно историчкой... Она припоминает мужику все косяки... с точной датой... и временем.

2

- У мужа, как и у меня теперь, фамилия Король. Думаем над ребёнком, если будет девочка, то присмотрели отличное старое имя Ада.

- Так и вижу, в школе училка: "Дети, познакомьтесь с новенькой, это Король Ада!"