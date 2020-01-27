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Пускай вечер понедельника будет веселым: смешные анекдоты 27 января

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Пускай вечер понедельника будет веселым: смешные анекдоты 27 января
17:07 Сегодня Телеграф

Самые смешные и позитивные анекдоты, которые мы заслужили!

  • 1

    - Во время каждой ссоры, женщина становится историчкой…

    - Может истеричкой?

    - Нет, именно историчкой... Она припоминает мужику все косяки... с точной датой... и временем.

  • 2

    - У мужа, как и у меня теперь, фамилия Король. Думаем над ребёнком, если будет девочка, то присмотрели отличное старое имя Ада.

    - Так и вижу, в школе училка: "Дети, познакомьтесь с новенькой, это Король Ада!"

  • 3

    - У тебя теща по какой специальности работает?

    - По медицинской.

    - Терапевт?

    - Нет. Пиявка- она кровь сосет.

    МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ. Если вы ждете очень важный звонок по мобильному, а звонка все нет и нет! Положите телефон в какой-нибудь глубокий карман, застегните его и хорошо намыльте руки... Звонок последует практически мгновенно!

  • 4

    Муж приходит домой. Его встречает жена с плакатом: "Я с тобой не разговариваю!!!" Муж пожимает плечами и садится смотреть телевизор. Через пять минут между ним и телевизором появляется жена с другим плакатом: "А знаешь, почему?!"

Ни минуты грусти: смешные анекдоты 27 января

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