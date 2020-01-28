Поделись улыбкою своей: утренние анекдоты 28 января

1 Из тех детей, которые дольше всех могли кричать "А ты купи слона!", вырастают лучшие агенты "Орифлейм".

2 Отношения - это когда мужчина перед каждой встречей с женщиной чистит зубы. А вот когда он сожрет тарелку борща с чесночком и лезет к женщине целоваться - это уже семейная жизнь.

3 Пессимисты сразу женятся на полных женщинах, чтобы потом не разочаровываться. Как говорила тетя Циля: "Запомни, Сарочка, шо я тебе скажу: прибить полку можно и соседа попросить. А вот наорать, шо криво прибита, - тут таки муж нужен!"