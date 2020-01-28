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Поделись улыбкою своей: утренние анекдоты 28 января

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Поделись улыбкою своей: утренние анекдоты 28 января
04:55 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для поднятия настроения и улучшения дня на все 100%.

  • 1

    Из тех детей, которые дольше всех могли кричать "А ты купи слона!", вырастают лучшие агенты "Орифлейм".

  • 2

    Отношения - это когда мужчина перед каждой встречей с женщиной чистит зубы. А вот когда он сожрет тарелку борща с чесночком и лезет к женщине целоваться - это уже семейная жизнь.

  • 3

    Пессимисты сразу женятся на полных женщинах, чтобы потом не разочаровываться.

    Как говорила тетя Циля: "Запомни, Сарочка, шо я тебе скажу: прибить полку можно и соседа попросить. А вот наорать, шо криво прибита, - тут таки муж нужен!"

  • 4

    Жена, уходя в магазин, предупредила мужа:

    - Будешь варить пельмени, кидай их в кастрюлю по одному, чтобы не слиплись!

    Когда вернулась, злой муж варил шестой пельмень!

Пускай вечер понедельника будет веселым: смешные анекдоты 27 января

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