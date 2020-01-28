Заряд безграничной энергии: веселые анекдоты 28 января

Если вам ночью очень захотелось кушать - встаньте, идите на кухню, выпейте 2 стакана воды и бегом спать, пока желудок не понял, что вы его накололи.

— А почему тебя не взяли?

— Не служил - не взяли меня...

— Саня, а ты в армии служил?

3

Британские ученые провели опыты с алкоголем. Оказалось, что водка со льдом вредит почкам, ром со льдом вредит печени, джин со льдом вредит сердцу, виски со льдом вредит мозгу. Оказывается, этот чертов лед невероятно вреден!

- А я всегда помню день рождения своей тещи.

- Молодец. У вас с ней хорошие отношения?

- Нет, просто жена поставила его как пароль на мой мобильник.