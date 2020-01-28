Настройтесь на веселье в этот вечер: юморные анекдоты 28 января

У доктора Айболита было два брата: доктор Айподох - патологоанатом и доктор Айдапох - психиатр...

Сходили сегодня на "50 оттенков серого". - Книга лучше.- Какая?- Любая.

3

В отделение милиции забегает бухой мужик, кричит:

- Меня жена убить хочет!!

- А с чего Вы так решили?

- Я нашел у нее книгу “Как избавиться от паразитов”.

Вовочка приходит из школы домой и говорит:

— Мама, мне нужна фотография нашего папы.

— А зачем она тебе?

— Марья Ивановна попросила показать того идиота, который делал моё домашнее задание.