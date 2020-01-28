Настройтесь на веселье в этот вечер: юморные анекдоты 28 января

У доктора Айболита было два брата: доктор Айподох - патологоанатом и доктор Айдапох - психиатр...
Сходили сегодня на "50 оттенков серого". - Книга лучше.- Какая?- Любая.
В отделение милиции забегает бухой мужик, кричит:
- Меня жена убить хочет!!
- А с чего Вы так решили?
- Я нашел у нее книгу “Как избавиться от паразитов”.
Вовочка приходит из школы домой и говорит:
— Мама, мне нужна фотография нашего папы.
— А зачем она тебе?
— Марья Ивановна попросила показать того идиота, который делал моё домашнее задание.
Пьяный муж возвращается ночью домой. Открывает дверь, перед ним стоит жена, в руке сковородка.
Муж: - Шла бы ты, Люся, спать, я не голодный!