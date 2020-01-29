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Улыбнитесь шире: смешные утренние анекдоты 29 января

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Улыбнитесь шире: смешные утренние анекдоты 29 января
04:46 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам загрустить утром.

  • 1

    Если ваш мальчик недавно родился, а сердце уже кровью обливается при мысли, что его придётся через двадцать лет «ОТДАТЬ КАКОЙ-ТО ДЕВКЕ» — это первый симптом очень опасного заболевания под названием «СВЕКРОЗ»!!!

  • 2

    Объявление: 55-летняя женщина, мать троих программистов, просит кого-нибудь не психованного научить ее интернету.

  • 3

    Каких-то 10 лет назад, когда начинался дождь, я думала: "Блииин, моя прическа!" А теперь я думаю: "Оооо! Круто! Огород польётся!!!"

    - Привет! Прими мои соболезнования!

    - В смысле?

    - Моя жена купила норковую шубу.

    - Причём здесь я?

    - Завтра она идёт в гости к твоей!

  • 4

    Если у вас закончилась мазь от зуда — не спешите выбрасывать тюбик. Его уголком очень удобно чесаться.

Настройтесь на веселье в этот вечер: юморные анекдоты 28 января 

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