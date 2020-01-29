Улыбнитесь шире: смешные утренние анекдоты 29 января

1 Если ваш мальчик недавно родился, а сердце уже кровью обливается при мысли, что его придётся через двадцать лет «ОТДАТЬ КАКОЙ-ТО ДЕВКЕ» — это первый симптом очень опасного заболевания под названием «СВЕКРОЗ»!!!

2 Объявление: 55-летняя женщина, мать троих программистов, просит кого-нибудь не психованного научить ее интернету.

3 Каких-то 10 лет назад, когда начинался дождь, я думала: "Блииин, моя прическа!" А теперь я думаю: "Оооо! Круто! Огород польётся!!!" - Привет! Прими мои соболезнования! - В смысле? - Моя жена купила норковую шубу. - Причём здесь я? - Завтра она идёт в гости к твоей!