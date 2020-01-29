Улыбнитесь шире: смешные утренние анекдоты 29 января

Если ваш мальчик недавно родился, а сердце уже кровью обливается при мысли, что его придётся через двадцать лет «ОТДАТЬ КАКОЙ-ТО ДЕВКЕ» — это первый симптом очень опасного заболевания под названием «СВЕКРОЗ»!!!
Объявление: 55-летняя женщина, мать троих программистов, просит кого-нибудь не психованного научить ее интернету.
Каких-то 10 лет назад, когда начинался дождь, я думала: "Блииин, моя прическа!" А теперь я думаю: "Оооо! Круто! Огород польётся!!!"
- Привет! Прими мои соболезнования!
- В смысле?
- Моя жена купила норковую шубу.
- Причём здесь я?
- Завтра она идёт в гости к твоей!
Если у вас закончилась мазь от зуда — не спешите выбрасывать тюбик. Его уголком очень удобно чесаться.