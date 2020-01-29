Скачать
Среда, 29.01.2020
Зеленский почтил память Героев Крут (Видео)
Зеленский почтил память Героев Крут (Видео)
Европарламент ратифицирует соглашение по Brexit
Европарламент ратифицирует соглашение по Brexit
Зидан рассказал, когда Лунин вернется в Реал
Зидан рассказал, когда Лунин вернется в Реал
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 30 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 30 января

Настроение - что надо: веселые анекдоты 29 января

Смотрите фото (5)
Настроение - что надо: веселые анекдоты 29 января
10:49 Сегодня Телеграф

Предлагаем вам очередную порцию уморительных анекдотов. Только для наших читателей!

  • 1

    У брата Миши дочке четыре года, ходит в садик. На днях все семейство очень веселилось: после садиковского конкурса рисунков Миша забрал домой не тот. Свои действия двухметровый тридцатипятилетний дядька объяснил просто: "Взял тот, где написано Миша Д. - ПО ПРИВЫЧКЕ".

  • 2

    Женщины всегда правы. Знаете почему? Потому что.

  • 3

    - Мама? Только не волнуйся, но я в больнице...

    - Ты уже 8 лет работаешь врачом. Пожалуйста, прекрати начинать каждый звонок этой фразой!

    - Дорогая, налей компота! Не видишь, что ли, как мне плохо?..

    - Тебе какого компота, персикового или вишнёвого?

    - О-гур-цо-во-го!

  • 4

    Купил дочке самокат. По моим предположениям, он предназначен для детишек до 6 лет. Добросовестно прочитал инструкцию. Пункт 10 гласит: Запрещается использовать данный товар в состоянии алкогольного или другого опьянения...

Улыбнитесь шире: смешные утренние анекдоты 29 января

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, Анекдоты на день, 29 января, Анекдоты 29 января, Анекдоты на день 29 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики объяснили, как кофе влияет на кишечник
02 Как минимизировать вред от алкоголя на организм?
03 Итоги дня 28 января: Украина в НАТО, новая цена на газ и китайская эпидемия
04 Скорая не успела: Сегодня умер второй пилот авиакатастрофы в Казахстане
05 Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Коронавирусом уже заболело 6 тысяч человек во всем мире
Коронавирусом уже заболело 6 тысяч человек во всем мире
Данилюк о задержке помощи США: Зеленский был уверен, что это ошибка
Данилюк о задержке помощи США: Зеленский был уверен, что это ошибка
Самые опасные дни в феврале 2020 года
Самые опасные дни в феврале 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь