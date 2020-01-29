Настроение - что надо: веселые анекдоты 29 января

У брата Миши дочке четыре года, ходит в садик. На днях все семейство очень веселилось: после садиковского конкурса рисунков Миша забрал домой не тот. Свои действия двухметровый тридцатипятилетний дядька объяснил просто: "Взял тот, где написано Миша Д. - ПО ПРИВЫЧКЕ".

Женщины всегда правы. Знаете почему? Потому что.

3

- Мама? Только не волнуйся, но я в больнице...

- Ты уже 8 лет работаешь врачом. Пожалуйста, прекрати начинать каждый звонок этой фразой!

- Дорогая, налей компота! Не видишь, что ли, как мне плохо?..

- Тебе какого компота, персикового или вишнёвого?

- О-гур-цо-во-го!