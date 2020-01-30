Утренняя порция отменных шуток: анекдоты 30 января

1 Вчера в магазине покупаю кетчуп, цена 15 грн. Захожу сегодня, на него скидка, читаю на ценнике: "старая цена 25, новая 20 грн." Хорошо, что купила вчера, а не сегодня со скидкой!

2 Моя девушка спорить не умеет. Только начинаю доказывать свою точку зрения, сразу начинается истерика: "Влад, не бей", "Влад, убери нож". Ей-богу, как дитя.

3 — Как закончилась вчерашняя ссора с женой? — Она ко мне приползла на коленях. — И что сказала? — Вылезь из-под кровати, я больше не злюсь. Единственный человек в нашем городе, который может позволить себе ездить на ягуаре – это сторож зоопарка.