Утренняя порция отменных шуток: анекдоты 30 января

Вчера в магазине покупаю кетчуп, цена 15 грн. Захожу сегодня, на него скидка, читаю на ценнике: "старая цена 25, новая 20 грн." Хорошо, что купила вчера, а не сегодня со скидкой!
Моя девушка спорить не умеет. Только начинаю доказывать свою точку зрения, сразу начинается истерика: "Влад, не бей", "Влад, убери нож". Ей-богу, как дитя.
— Как закончилась вчерашняя ссора с женой?
— Она ко мне приползла на коленях.
— И что сказала?
— Вылезь из-под кровати, я больше не злюсь.
Единственный человек в нашем городе, который может позволить себе ездить на ягуаре – это сторож зоопарка.
- Сарочка, шо за дела? Шо тебя так тянет среди ночи к холодильнику!!
- Моня, я таки думаю, шо это всё магнитики!