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Утренняя порция отменных шуток: анекдоты 30 января

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Утренняя порция отменных шуток: анекдоты 30 января
04:46 Сегодня Телеграф

Предлагаем вам очередную порцию позитивных утренних анекдотов. Только для наших читателей!

  • 1

    Вчера в магазине покупаю кетчуп, цена 15 грн. Захожу сегодня, на него скидка, читаю на ценнике: "старая цена 25, новая 20 грн." Хорошо, что купила вчера, а не сегодня со скидкой!

  • 2

    Моя девушка спорить не умеет. Только начинаю доказывать свою точку зрения, сразу начинается истерика: "Влад, не бей", "Влад, убери нож". Ей-богу, как дитя.

  • 3

    — Как закончилась вчерашняя ссора с женой?

    — Она ко мне приползла на коленях.

    — И что сказала?

    — Вылезь из-под кровати, я больше не злюсь.

    Единственный человек в нашем городе, который может позволить себе ездить на ягуаре – это сторож зоопарка.

  • 4

    - Сарочка, шо за дела? Шо тебя так тянет среди ночи к холодильнику!!

    - Моня, я таки думаю, шо это всё магнитики!

Заряд безграничной энергии в этот вечер: анекдоты 29 января

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