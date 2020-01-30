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Четверг, 30.01.2020
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Зарядитесь хорошим настроением: забавные анекдоты 30 января

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Зарядитесь хорошим настроением: забавные анекдоты 30 января
10:51 Сегодня Телеграф

Самые юморные анекдоты на день для вашего отличного настроения.

  • 1

    - Ой, а что это вы тут за вывеску вешаете?

    - Магазин открываем, семейный бизнес на две семьи.

    - А называется как?

    - СвеМа - первые слоги наших имен, потому что я - Света, а она - Маша.

    - А мужья не обидятся, что в честь них не назвали?

    - Нет, Жора и Паша не обидятся.

  • 2

    - Надо им точно так же отомстить - сказал Карлсон, вытирая пропеллер от голубиного помета.

  • 3

    Мужик, услышав звонок в дверь, открывает и видит на пороге тещу. Та ему говорит:

    - Меня муж за дверь выставил, можно я несколько дней здесь поживу?

    - Конечно, нет проблем, устраивайтесь вот здесь, слева, чтобы соседу входную дверь не загораживать.

    Вовочка и Машенька сидят и кушают салат из капусты.

    Вовочка:

    – Машка, мы с тобою как два козлика: траву кушаем.

    Маша:

    – Козел здесь один, а я – зайка.

  • 4

    Когда третий месяц подряд ребенку ничего не задавали в школе, родители поняли, что строить отношения на абсолютном доверии было ошибкой.

Утренняя порция отменных шуток: анекдоты 30 января

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