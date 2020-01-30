Зарядитесь хорошим настроением: забавные анекдоты 30 января

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- Ой, а что это вы тут за вывеску вешаете?

- Магазин открываем, семейный бизнес на две семьи.

- А называется как?

- СвеМа - первые слоги наших имен, потому что я - Света, а она - Маша.

- А мужья не обидятся, что в честь них не назвали?

- Нет, Жора и Паша не обидятся.