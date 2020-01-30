Зарядитесь хорошим настроением: забавные анекдоты 30 января

- Ой, а что это вы тут за вывеску вешаете?
- Магазин открываем, семейный бизнес на две семьи.
- А называется как?
- СвеМа - первые слоги наших имен, потому что я - Света, а она - Маша.
- А мужья не обидятся, что в честь них не назвали?
- Нет, Жора и Паша не обидятся.
- Надо им точно так же отомстить - сказал Карлсон, вытирая пропеллер от голубиного помета.
Мужик, услышав звонок в дверь, открывает и видит на пороге тещу. Та ему говорит:
- Меня муж за дверь выставил, можно я несколько дней здесь поживу?
- Конечно, нет проблем, устраивайтесь вот здесь, слева, чтобы соседу входную дверь не загораживать.
Вовочка и Машенька сидят и кушают салат из капусты.
Вовочка:
– Машка, мы с тобою как два козлика: траву кушаем.
Маша:
– Козел здесь один, а я – зайка.
Когда третий месяц подряд ребенку ничего не задавали в школе, родители поняли, что строить отношения на абсолютном доверии было ошибкой.