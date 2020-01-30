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Четверг, 30.01.2020
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Отборные шутки в этот вечер: анекдоты 30 января

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Отборные шутки в этот вечер: анекдоты 30 января
16:58 Сегодня Телеграф

Пускай ваш вечер будет наполнен позитивной энергетикой.

  • 1

    Раньше я думал, что причуды беременных - это всё шутки, якобы их бесит всё на Земле, пока моя жена сегодня не положила голову мне на плечо и сказала: - Мне не нравится, что у тебя торчит нос!

  • 2

    Я сегодня узнал, что такое настоящий хоррор. Просыпаюсь ночью от стука в балконное стекло. Открываю глаза, темно, ночь, но видно, что за балконной дверью кто-то стоит. Седых волос прибавилось... Оказалось следующее: на балконе вешалка, я туда вечером рубашку повесил сушиться. Ночью ударили заморозки, и рубашка затвердела и постучала...

  • 3

    Идём по двору. Я с двумя детьми и соседка с дочуркой. Мой Мишка доверительно сообщает:

    - А у мамы в животе лялечка сидит. Маааленькая...

    Соседская Соня, повернувшись к маме:

    - Мама! Ты слышала? Ужас какой!!!

    Соседка, смутившись:

    - Ну почему ужас? Будет малыш, у тебя появится друг или подруга...

    Соня, всхлипывая:

    - Мамаааа!!! Ты вообще ничего не понимаешь?! У них ещё один ребёночек родится!!! А МЫ ПРОИГРЫВАЕМ! МЫ ОТСТАЁМ!

    Пронзительней всего будильник верещит в понедельник утром. Набрался сил, гадёныш, за выходные!

  • 4

    Если бабушка говорит, что ты отлично выглядишь, значит, нужно срочно худеть.

Зарядитесь хорошим настроением: забавные анекдоты 30 января

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