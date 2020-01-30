Отборные шутки в этот вечер: анекдоты 30 января

Раньше я думал, что причуды беременных - это всё шутки, якобы их бесит всё на Земле, пока моя жена сегодня не положила голову мне на плечо и сказала: - Мне не нравится, что у тебя торчит нос!
Я сегодня узнал, что такое настоящий хоррор. Просыпаюсь ночью от стука в балконное стекло. Открываю глаза, темно, ночь, но видно, что за балконной дверью кто-то стоит. Седых волос прибавилось... Оказалось следующее: на балконе вешалка, я туда вечером рубашку повесил сушиться. Ночью ударили заморозки, и рубашка затвердела и постучала...
Идём по двору. Я с двумя детьми и соседка с дочуркой. Мой Мишка доверительно сообщает:
- А у мамы в животе лялечка сидит. Маааленькая...
Соседская Соня, повернувшись к маме:
- Мама! Ты слышала? Ужас какой!!!
Соседка, смутившись:
- Ну почему ужас? Будет малыш, у тебя появится друг или подруга...
Соня, всхлипывая:
- Мамаааа!!! Ты вообще ничего не понимаешь?! У них ещё один ребёночек родится!!! А МЫ ПРОИГРЫВАЕМ! МЫ ОТСТАЁМ!
Пронзительней всего будильник верещит в понедельник утром. Набрался сил, гадёныш, за выходные!
Если бабушка говорит, что ты отлично выглядишь, значит, нужно срочно худеть.