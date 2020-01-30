Отборные шутки в этот вечер: анекдоты 30 января

Раньше я думал, что причуды беременных - это всё шутки, якобы их бесит всё на Земле, пока моя жена сегодня не положила голову мне на плечо и сказала: - Мне не нравится, что у тебя торчит нос!

Я сегодня узнал, что такое настоящий хоррор. Просыпаюсь ночью от стука в балконное стекло. Открываю глаза, темно, ночь, но видно, что за балконной дверью кто-то стоит. Седых волос прибавилось... Оказалось следующее: на балконе вешалка, я туда вечером рубашку повесил сушиться. Ночью ударили заморозки, и рубашка затвердела и постучала...

3

Идём по двору. Я с двумя детьми и соседка с дочуркой. Мой Мишка доверительно сообщает:

- А у мамы в животе лялечка сидит. Маааленькая...

Соседская Соня, повернувшись к маме:

- Мама! Ты слышала? Ужас какой!!!

Соседка, смутившись:

- Ну почему ужас? Будет малыш, у тебя появится друг или подруга...

Соня, всхлипывая:

- Мамаааа!!! Ты вообще ничего не понимаешь?! У них ещё один ребёночек родится!!! А МЫ ПРОИГРЫВАЕМ! МЫ ОТСТАЁМ!

Пронзительней всего будильник верещит в понедельник утром. Набрался сил, гадёныш, за выходные!