Всем доброго утра! Прикольные анекдоты 31 января

Сижу, флэшки форматирую, а рядом мама цветы поливает. И что-то колпачок найти не могу, тогда вслух говорю:
- Если бы я был колпачком от флэшки, то где бы я был?
На что мама мне ответила:
- В психушке.
Дочка в мультике услышала фразу "С ума схожу от любви" и решила выяснить этот вопрос у нас. Сидим с женой, обедаем. Подходит дочка и спрашивает:
- Папа, а вот ты как только маму увидел - сразу с ума сошёл или после того, как вы поженились?
Ночью пьяным пришёл домой, тихонько разделся, лёг в постель, обнял жену и вдруг голос тёщи: "Люся в другой комнате!". Так быстро я ещё никогда не трезвел.
Настоящий байкер, катаясь без шлема, может различить на вкус до 30 видов насекомых.
Пятилетняя девочка говорит отцу:
- Папа, дай мне 20 евро, и я тебе скажу, кто ночью с мамой спит, когда тебя нет.
- Вот, держи. Скажи, кто?!
- Я!