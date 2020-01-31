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Всем доброго утра! Прикольные анекдоты 31 января

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Всем доброго утра! Прикольные анекдоты 31 января
05:24 Сегодня Телеграф

Поднимите себе настроение с нашими самыми свежими анекдотами.

  • 1

    Сижу, флэшки форматирую, а рядом мама цветы поливает. И что-то колпачок найти не могу, тогда вслух говорю:

    - Если бы я был колпачком от флэшки, то где бы я был?

    На что мама мне ответила:

    - В психушке.

  • 2

    Дочка в мультике услышала фразу "С ума схожу от любви" и решила выяснить этот вопрос у нас. Сидим с женой, обедаем. Подходит дочка и спрашивает:

    - Папа, а вот ты как только маму увидел - сразу с ума сошёл или после того, как вы поженились?

  • 3

    Ночью пьяным пришёл домой, тихонько разделся, лёг в постель, обнял жену и вдруг голос тёщи: "Люся в другой комнате!". Так быстро я ещё никогда не трезвел.

    Настоящий байкер, катаясь без шлема, может различить на вкус до 30 видов насекомых.

  • 4

    Пятилетняя девочка говорит отцу:

    - Папа, дай мне 20 евро, и я тебе скажу, кто ночью с мамой спит, когда тебя нет.

    - Вот, держи. Скажи, кто?!

    - Я!

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