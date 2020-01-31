Всем доброго утра! Прикольные анекдоты 31 января

1 Сижу, флэшки форматирую, а рядом мама цветы поливает. И что-то колпачок найти не могу, тогда вслух говорю: - Если бы я был колпачком от флэшки, то где бы я был? На что мама мне ответила: - В психушке.

2 Дочка в мультике услышала фразу "С ума схожу от любви" и решила выяснить этот вопрос у нас. Сидим с женой, обедаем. Подходит дочка и спрашивает: - Папа, а вот ты как только маму увидел - сразу с ума сошёл или после того, как вы поженились?

3 Ночью пьяным пришёл домой, тихонько разделся, лёг в постель, обнял жену и вдруг голос тёщи: "Люся в другой комнате!". Так быстро я ещё никогда не трезвел. Настоящий байкер, катаясь без шлема, может различить на вкус до 30 видов насекомых.