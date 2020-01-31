Смейтесь на здоровье: улыбчивые анекдоты 31 января

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Я начала брать своего сына с собой в бассейн с двух лет. Когда ему исполнилось пять, решила что в женской раздевалке ему уже не место, и отправила его с мужем. Дальше рассказывает муж. Заходим в мужскую раздевалку. Я начинаю его переодевать. Ребенок, оглянувшись по сторонам, звонким и возмущенным голосом спрашивает: "Пап, я не понял, а где женщины???"