Смейтесь на здоровье: улыбчивые анекдоты 31 января

Я начала брать своего сына с собой в бассейн с двух лет. Когда ему исполнилось пять, решила что в женской раздевалке ему уже не место, и отправила его с мужем. Дальше рассказывает муж. Заходим в мужскую раздевалку. Я начинаю его переодевать. Ребенок, оглянувшись по сторонам, звонким и возмущенным голосом спрашивает: "Пап, я не понял, а где женщины???"
Утро начинается не с кофе. Утро начинается с мысли: "Нужно было лечь пораньше".
Кстати, после пятого будильника волосы не такие уж и грязные.
Чем больше моих друзей получили права, тем аккуратнее я перехожу дорогу...
- Роза, вы любите музыку?
- Обожаю!
- Тогда шо будем слушать?
- Ой, Моня, очень хочется уже Мендельсона!