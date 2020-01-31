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Пятница, 31.01.2020
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Смейтесь на здоровье: улыбчивые анекдоты 31 января

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Смейтесь на здоровье: улыбчивые анекдоты 31 января
10:50 Сегодня Телеграф

Прикольная подборка анекдотов, которая поднимет вам настроение.

  • 1

    Я начала брать своего сына с собой в бассейн с двух лет. Когда ему исполнилось пять, решила что в женской раздевалке ему уже не место, и отправила его с мужем. Дальше рассказывает муж. Заходим в мужскую раздевалку. Я начинаю его переодевать. Ребенок, оглянувшись по сторонам, звонким и возмущенным голосом спрашивает: "Пап, я не понял, а где женщины???"

  • 2

    Утро начинается не с кофе. Утро начинается с мысли: "Нужно было лечь пораньше".

  • 3

    Кстати, после пятого будильника волосы не такие уж и грязные.

    Чем больше моих друзей получили права, тем аккуратнее я перехожу дорогу...

  • 4

    - Роза, вы любите музыку?

    - Обожаю!

    - Тогда шо будем слушать?

    - Ой, Моня, очень хочется уже Мендельсона!

Всем доброго утра! Прикольные анекдоты 31 января

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