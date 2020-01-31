Давайте похохочем все вместе: вечерние анекдоты 31 января

- Как ты задолбал! Нормальный суп!!! Не хочешь, не ешь...

- Дорогая! Если я умру, ты не горюй, сразу замуж выходи. Будь счастлива. Единственная просьба - пусть сыновей правильно воспитает!

Кормила уличного кота. Насыпала ему корма, и тут подбегает маленькая девчонка, лет 5-6, и насыпает ему в чашку горсть песка из руки. Я её спрашиваю: "Зачем ты кисе корм испортила? Ты же не ешь песок!", на что та невозмутимо съела песок из второй руки. Больше я вопросов не задавала.

3

Иногда играю в ролевые игры, типа я печенег, а холодильник - Киевская Русь. Совершаю набеги.

Слышу, как пятилетний сын в соседней комнате спорит с супругой.

- И вообще, если так,то уходи к другому мальчику, а мы - с папой останемся!

- Вы без меня с голоду умрете.

- Не умрем! Папа мне макароны сварит!

- А он не умеет.

(...после паузы)

- Рецепт оставь.