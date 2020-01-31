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Давайте похохочем все вместе: вечерние анекдоты 31 января

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Давайте похохочем все вместе: вечерние анекдоты 31 января
16:58 Сегодня Телеграф

Предлагаем вам очередную смешную подборку шуток, которые рассмешат вас до слез.

  • 1

    - Дорогая! Если я умру, ты не горюй, сразу замуж выходи. Будь счастлива. Единственная просьба - пусть сыновей правильно воспитает!

    - Как ты задолбал! Нормальный суп!!! Не хочешь, не ешь...

  • 2

    Кормила уличного кота. Насыпала ему корма, и тут подбегает маленькая девчонка, лет 5-6, и насыпает ему в чашку горсть песка из руки. Я её спрашиваю: "Зачем ты кисе корм испортила? Ты же не ешь песок!", на что та невозмутимо съела песок из второй руки. Больше я вопросов не задавала.

  • 3

    Иногда играю в ролевые игры, типа я печенег, а холодильник - Киевская Русь. Совершаю набеги.

    Слышу, как пятилетний сын в соседней комнате спорит с супругой.

    - И вообще, если так,то уходи к другому мальчику, а мы - с папой останемся!

    - Вы без меня с голоду умрете.

    - Не умрем! Папа мне макароны сварит!

    - А он не умеет.

    (...после паузы)

    - Рецепт оставь.

  • 4

    Муж с женой у банкомата, муж вставил карточку, а пароль вспомнить не может. Стоит, долго думает, наконец, вспоминает и снимает деньги. Жена, с непередаваемым удивлением: — Четыре звездочки — и ты вспомнить не мог?!

Смейтесь на здоровье: улыбчивые анекдоты 31 января

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