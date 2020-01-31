Давайте похохочем все вместе: вечерние анекдоты 31 января

- Дорогая! Если я умру, ты не горюй, сразу замуж выходи. Будь счастлива. Единственная просьба - пусть сыновей правильно воспитает!
- Как ты задолбал! Нормальный суп!!! Не хочешь, не ешь...
Кормила уличного кота. Насыпала ему корма, и тут подбегает маленькая девчонка, лет 5-6, и насыпает ему в чашку горсть песка из руки. Я её спрашиваю: "Зачем ты кисе корм испортила? Ты же не ешь песок!", на что та невозмутимо съела песок из второй руки. Больше я вопросов не задавала.
Иногда играю в ролевые игры, типа я печенег, а холодильник - Киевская Русь. Совершаю набеги.
Слышу, как пятилетний сын в соседней комнате спорит с супругой.
- И вообще, если так,то уходи к другому мальчику, а мы - с папой останемся!
- Вы без меня с голоду умрете.
- Не умрем! Папа мне макароны сварит!
- А он не умеет.
(...после паузы)
- Рецепт оставь.
Муж с женой у банкомата, муж вставил карточку, а пароль вспомнить не может. Стоит, долго думает, наконец, вспоминает и снимает деньги. Жена, с непередаваемым удивлением: — Четыре звездочки — и ты вспомнить не мог?!