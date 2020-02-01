Смех до слез: утренние анекдоты 1 февраля

У нас в школе был такой строгий завуч, что однажды вызвал в школу родителей физрука и трудовика.
- А что это за объявление странное у вас в подъезде: "берегите здоровье – курите на свежем воздухе"? Что за бред? Чем здоровье это бережёт?
- Да не, там всё правильно. Его наш сосед из семнадцатой написал, тренер по боксу.
Делаю с ребёнком уроки. Проверяем безударную У в слове сучок. Говорю - маленький сучок, а большой… Ответ убил - сучара…))
Получила от мужа смс: "блинчики зачерствели, смог съесть лишь 2 штуки". Вот сижу и думаю, сказать, что купила одноразовые тарелки с рисунком под блины или лучше не надо?
Мне тогда было годика три, я тогда спал в комнате родителей, но однажды отец решил, что я уже вырос и начал уговаривать меня спать в комнате у бабушки, на что я ответил:
- А давай, папа, ты спи со своей мамой, а я со своей.