Только отличное настроение: прикольные анекдоты 1 февраля

Очередь перед кабинетом гинеколога. Все скучают. Гинеколог никуда не торопится, у него рабочий день длинный, поэтому очередь идет очень медленно. И тут к кабинету подбегает энергичная дамочка и заявляет: "Мне только спросить!" На что одна грузная тетка ей отвечает басом: "А нам только показать!"
Говорю гостям:
- Угощайтесь, не стесняйтесь...
И вдруг, дочка выдаёт:
- Мама, ты неправильно говоришь. Надо говорить как у нас в детском саду: "Дома будете есть, что хотите, а тут жрите, что дают".
Круговорот желаний: в детском саду хочется в школу… В школе хочется в университет… В университете хочется на работу… На работе хочется в детский сад и чтобы навсегда!
Мой уровень английского.
- Составьте предложение со словом " allow".
- Allow, eto kto zvonit?
- Циля, ты ездила на море вместе с Сарой?
- Таки да.
- Сарочка так загорела, а ты такая бледная...
- Ой, я тебя умоляю! К ней, кроме загара, никто не приставал!