Только отличное настроение: прикольные анекдоты 1 февраля

1 Очередь перед кабинетом гинеколога. Все скучают. Гинеколог никуда не торопится, у него рабочий день длинный, поэтому очередь идет очень медленно. И тут к кабинету подбегает энергичная дамочка и заявляет: "Мне только спросить!" На что одна грузная тетка ей отвечает басом: "А нам только показать!"

2 Говорю гостям: - Угощайтесь, не стесняйтесь... И вдруг, дочка выдаёт: - Мама, ты неправильно говоришь. Надо говорить как у нас в детском саду: "Дома будете есть, что хотите, а тут жрите, что дают".

3 Круговорот желаний: в детском саду хочется в школу… В школе хочется в университет… В университете хочется на работу… На работе хочется в детский сад и чтобы навсегда! Мой уровень английского. - Составьте предложение со словом " allow". - Allow, eto kto zvonit?