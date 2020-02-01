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Только отличное настроение: прикольные анекдоты 1 февраля

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Только отличное настроение: прикольные анекдоты 1 февраля
12:44 Сегодня Телеграф

Убойные анекдоты для хорошего настроения этим днем.

  • 1

    Очередь перед кабинетом гинеколога. Все скучают. Гинеколог никуда не торопится, у него рабочий день длинный, поэтому очередь идет очень медленно. И тут к кабинету подбегает энергичная дамочка и заявляет: "Мне только спросить!" На что одна грузная тетка ей отвечает басом: "А нам только показать!"

  • 2

    Говорю гостям:

    - Угощайтесь, не стесняйтесь...

    И вдруг, дочка выдаёт:

    - Мама, ты неправильно говоришь. Надо говорить как у нас в детском саду: "Дома будете есть, что хотите, а тут жрите, что дают".

  • 3

    Круговорот желаний: в детском саду хочется в школу… В школе хочется в университет… В университете хочется на работу… На работе хочется в детский сад и чтобы навсегда!

    Мой уровень английского.

    - Составьте предложение со словом " allow".

    - Allow, eto kto zvonit?

  • 4

    - Циля, ты ездила на море вместе с Сарой?

    - Таки да.

    - Сарочка так загорела, а ты такая бледная...

    - Ой, я тебя умоляю! К ней, кроме загара, никто не приставал!

Смех до слез: утренние анекдоты 1 февраля

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