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Улыбайтесь шире: вечерние анекдоты 1 февраля

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Улыбайтесь шире: вечерние анекдоты 1 февраля
17:48 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить вечером.

  • 1

    "Вот это да! В пятницу мы так не слабо посидели, а сегодня с утра - никакого похмелья, и все выходные впереди!" - радовалась Настя, еще не подозревая, что сегодня уже вторник.

  • 2

    Друг по фамилии Семенов собрался жениться на девушке по фамилии Семенова (ну так совпало, фамилия популярная). Рассказывал, что на формальный вопрос в ЗАГСе "желаете ли взять фамилию мужа или оставить свою" невеста сделала задумчивое лицо и заявила, что тут надо будет крепко подумать перед таким важным шагом в своей жизни.

  • 3

    Заходим с сынишкой в маршрутку. Все места заняты. Женщина берёт его на руки. Я подсказываю:

    — Ну, что нужно сказать?

    Сын поворачивается к даме:

    — Вы замужем?

    Объявление: продается котенок-метис, папа мейн-кун, мама донской сфинкс.

    Комментарий: ну это точно по-пьяни...

  • 4

    Жена директора фармацевтической компании, производящей "Нурофен", никак не может придумать, как отказать мужу в интимной близости.

Только отличное настроение: прикольные анекдоты 1 февраля 

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