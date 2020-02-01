Улыбайтесь шире: вечерние анекдоты 1 февраля

"Вот это да! В пятницу мы так не слабо посидели, а сегодня с утра - никакого похмелья, и все выходные впереди!" - радовалась Настя, еще не подозревая, что сегодня уже вторник.
Друг по фамилии Семенов собрался жениться на девушке по фамилии Семенова (ну так совпало, фамилия популярная). Рассказывал, что на формальный вопрос в ЗАГСе "желаете ли взять фамилию мужа или оставить свою" невеста сделала задумчивое лицо и заявила, что тут надо будет крепко подумать перед таким важным шагом в своей жизни.
Заходим с сынишкой в маршрутку. Все места заняты. Женщина берёт его на руки. Я подсказываю:
— Ну, что нужно сказать?
Сын поворачивается к даме:
— Вы замужем?
Объявление: продается котенок-метис, папа мейн-кун, мама донской сфинкс.
Комментарий: ну это точно по-пьяни...
Жена директора фармацевтической компании, производящей "Нурофен", никак не может придумать, как отказать мужу в интимной близости.