Улыбайтесь шире: вечерние анекдоты 1 февраля

"Вот это да! В пятницу мы так не слабо посидели, а сегодня с утра - никакого похмелья, и все выходные впереди!" - радовалась Настя, еще не подозревая, что сегодня уже вторник.

Друг по фамилии Семенов собрался жениться на девушке по фамилии Семенова (ну так совпало, фамилия популярная). Рассказывал, что на формальный вопрос в ЗАГСе "желаете ли взять фамилию мужа или оставить свою" невеста сделала задумчивое лицо и заявила, что тут надо будет крепко подумать перед таким важным шагом в своей жизни.

3

Заходим с сынишкой в маршрутку. Все места заняты. Женщина берёт его на руки. Я подсказываю:

— Ну, что нужно сказать?

Сын поворачивается к даме:

— Вы замужем?

Объявление: продается котенок-метис, папа мейн-кун, мама донской сфинкс.

Комментарий: ну это точно по-пьяни...