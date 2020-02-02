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Начни утро с позитива: уморительные анекдоты 2 февраля

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Начни утро с позитива: уморительные анекдоты 2 февраля
04:29 Сегодня Телеграф

Чтобы день был на позитиве, утро стоит начинать с анекдотов.

  • 1

    Так, как торгуются в Одессе, не торгуются нигде. Картина маслом: один одессит выбирает в магазине дверь в новую квартиру и торгуется до упора. Продавец его убеждает:

    - Ну нельзя ниже! Я и так уже на полу! Земля уже!

    Покупатель на это ему отвечает:

    - А ты лопату возьми и копай, копай!

  • 2

    Хорошо там, где нас нет. В гостях хорошо, а дома лучше. Не ищи обетованные края - они там, где родина твоя. Нет в мире краше родины нашей. Где родился - там и сгодился!

    - Я так понял, мой загранпаспорт ещё не готов?

  • 3

    — Расскажи мне про свое хобби.

    — Я люблю наблюдать за ядовитыми змеями в дикой природе. Знаешь, ни с чем не сравнится то чувство риска, когда ты смотришь на них вблизи и знаешь, что в любой момент они могут тебя укусить и...

    — Ты работаешь в женском коллективе?

    — Да.

    Сыну в школе задали сделать снеговика из подручного материала. Сидим на работе обсуждаем из чего делать: пластилин, папье-маше, вата... Лучшее предложение - налить в банку воды, бросить туда морковку, пару угольков и сказать что растаял.

  • 4

    Грибники без опыта заблудились в лесу и два дня питались грибами. Сейчас их нашли, но их показания не сходятся. Не совпадают даже эпохи.

 Улыбайтесь шире: вечерние анекдоты 1 февраля

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