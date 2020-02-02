Начни утро с позитива: уморительные анекдоты 2 февраля

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Так, как торгуются в Одессе, не торгуются нигде. Картина маслом: один одессит выбирает в магазине дверь в новую квартиру и торгуется до упора. Продавец его убеждает:

- Ну нельзя ниже! Я и так уже на полу! Земля уже!

Покупатель на это ему отвечает:

- А ты лопату возьми и копай, копай!