Начни утро с позитива: уморительные анекдоты 2 февраля

Так, как торгуются в Одессе, не торгуются нигде. Картина маслом: один одессит выбирает в магазине дверь в новую квартиру и торгуется до упора. Продавец его убеждает:
- Ну нельзя ниже! Я и так уже на полу! Земля уже!
Покупатель на это ему отвечает:
- А ты лопату возьми и копай, копай!
Хорошо там, где нас нет. В гостях хорошо, а дома лучше. Не ищи обетованные края - они там, где родина твоя. Нет в мире краше родины нашей. Где родился - там и сгодился!
- Я так понял, мой загранпаспорт ещё не готов?
— Расскажи мне про свое хобби.
— Я люблю наблюдать за ядовитыми змеями в дикой природе. Знаешь, ни с чем не сравнится то чувство риска, когда ты смотришь на них вблизи и знаешь, что в любой момент они могут тебя укусить и...
— Ты работаешь в женском коллективе?
— Да.
Сыну в школе задали сделать снеговика из подручного материала. Сидим на работе обсуждаем из чего делать: пластилин, папье-маше, вата... Лучшее предложение - налить в банку воды, бросить туда морковку, пару угольков и сказать что растаял.
Грибники без опыта заблудились в лесу и два дня питались грибами. Сейчас их нашли, но их показания не сходятся. Не совпадают даже эпохи.