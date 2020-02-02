Юмор, который поможет сделать день позитивнее: анекдоты 2 февраля

Мужчина способен 2 часа сидеть, не шевелясь, смотреть на поплавок, а подождать 15 минут, пока жена оденется, у него нервов, видите ли не хватает!

Как быстро летит время: не успел проснуться, а уже опоздал на работу.

Пока доказывала мужу, что умею молчать – сорвала голос.

На кухне я очень легко снимаю стресс. Например, достала из холодильника бройлера, назвала его Сергеем Николаевичем, отрезала всё, что захотела, опалила на газовой конфорке и медленно опустила в кипяток...

4

Муж жене...

- Понимаешь, дорогая, я сейчас зарабатываю прилично и могу вполне содержать ещё одну женщину... что ты на это скажешь?

- Прекрасно! Я звоню своей маме, пусть поживёт с нами...