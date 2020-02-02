Проведите время весело: вечерние анекдоты 2 февраля

Нашла у мужа конверт с деньгами, подписан “Для любимой”. Обрадовалась, подкинула туда за неделю пару тысяч. Через день муж купил новые колеса в машину… Ясно…
Объяснительная: мы, студенты 4-го курса, прогуляли лекцию по религии. Бес попутал.
Приятель рассказал. У него есть сотрудник с красивой фамилией Пушкин и простым именем Павел. Недавно он стал отцом и не придумал ничего лучшего, как назвать сыночка Антошкой. Представляю, как через десяток-другой лет повзрослевший мальчуган будет доставлять окружающим немало приятных минут и приводить их к когнитивному диссонансу, представляясь как Антон Павлович Пушкин.
- УУУРРААААА! Мама приехала! - бежала бабушка, обгоняя своих внуков.
Один знакомый спер в институте табличку и повесил у себя на двери туалета. Теперь у него там "Кафедра философии".