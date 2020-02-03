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И не думайте скучать: анекдоты на утро 3 февраля

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И не думайте скучать: анекдоты на утро 3 февраля
04:28 Сегодня Телеграф

С нашими анекдотами веселое утро вам обеспечено!

  • 1

    У админов есть все пароли и "они знают про нас действительно всё". Если они сговорятся, они могут захватить мир. А у уборщиц есть ключи от всех дверей. Если сговорятся админы и уборщицы, миру вообще крышка.

  • 2

    Состояние дорог — это, можно сказать, лицо города. У нас оно с ямочками.

  • 3

    В отношениях с девушкой главное не главное, а не главное главное.

    В клубе парень захотел удивить меня и подошел с вопросом есть ли у меня плоскогубцы. Было весело наблюдать, как изменилось его лицо, когда я достала их из своей сумочки.

  • 4

    Одесский полицейский останавливает машину.

    - Вы превысили скорость.

    - Не, вы мне скажите и как я мог её таки превысить, если я еду до тёщи, шобы забрать жену?!

Проведите время весело: вечерние анекдоты 2 февраля

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