И не думайте скучать: анекдоты на утро 3 февраля

1 У админов есть все пароли и "они знают про нас действительно всё". Если они сговорятся, они могут захватить мир. А у уборщиц есть ключи от всех дверей. Если сговорятся админы и уборщицы, миру вообще крышка.

2 Состояние дорог — это, можно сказать, лицо города. У нас оно с ямочками.

3 В отношениях с девушкой главное не главное, а не главное главное. В клубе парень захотел удивить меня и подошел с вопросом есть ли у меня плоскогубцы. Было весело наблюдать, как изменилось его лицо, когда я достала их из своей сумочки.