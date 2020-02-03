Не жалей улыбки: позитивные анекдоты 3 февраля

1 Сегодня моя тетка 67 лет, внимательно прочитав СМС от МТС, набранную латиницей, задумчиво выдала: - Я этот английский в школе не учила, а теперь вот легко понимаю.

2 Мне 27. Недавно ездили с мамой на день рождения к брату, мама вызвала такси. Приезжает такси, и почему-то с детским креслом. Оказывается на вопрос оператора "Вы с ребенком едете?" мама ответила "Да".

3 Дочь порадовала. Ей полтора года, говорить толком не умеет, только отдельные слова. Пришли к нам в гости родители, жена накрывает стол на кухне, Аня вертится рядом. Жена ставит на стол картошку, дочь кричит: - Даня, ням-ням! Типа, брата зовет кушать. Жена ставит салат. Дочь: - Баба, ням-ням! Как бы, и бабушке уже можно подходить. Жена достает бутылку водки. Дочь: - Папа, ням-ням! - Слушай, я тебе сейчас шутку расскажу - обоссышься. - Доктор, может вы перестанете шутить про мой энурез?