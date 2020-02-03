Не жалей улыбки: позитивные анекдоты 3 февраля

Сегодня моя тетка 67 лет, внимательно прочитав СМС от МТС, набранную латиницей, задумчиво выдала:
- Я этот английский в школе не учила, а теперь вот легко понимаю.
Мне 27. Недавно ездили с мамой на день рождения к брату, мама вызвала такси. Приезжает такси, и почему-то с детским креслом. Оказывается на вопрос оператора "Вы с ребенком едете?" мама ответила "Да".
Дочь порадовала. Ей полтора года, говорить толком не умеет, только отдельные слова. Пришли к нам в гости родители, жена накрывает стол на кухне, Аня вертится рядом. Жена ставит на стол картошку, дочь кричит:
- Даня, ням-ням!
Типа, брата зовет кушать. Жена ставит салат. Дочь:
- Баба, ням-ням!
Как бы, и бабушке уже можно подходить. Жена достает бутылку водки. Дочь:
- Папа, ням-ням!
- Слушай, я тебе сейчас шутку расскажу - обоссышься.
- Доктор, может вы перестанете шутить про мой энурез?
"Тяжело в учении? Легко в бою!" - поприветствовал военком отчисленных за неуспеваемость студентов.