Добрый вечер, я юморной диспетчер: забавные анекдоты 3 февраля

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У меня аллергия на что-то цветущее. Слезы льются непрестанно. Смотрим сегодня смесители в магазине. После длительного выбора решила задать продавцу вопросы. Он отвечает, я слушаю и машинально вытираю слезы.

Продавец:

- Не надо плакать! Если кран Вам так понравился, но это слишком дорого, фирма может сделать дополнительную скидку!