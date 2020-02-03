Добрый вечер, я юморной диспетчер: забавные анекдоты 3 февраля

У меня аллергия на что-то цветущее. Слезы льются непрестанно. Смотрим сегодня смесители в магазине. После длительного выбора решила задать продавцу вопросы. Он отвечает, я слушаю и машинально вытираю слезы.
Продавец:
- Не надо плакать! Если кран Вам так понравился, но это слишком дорого, фирма может сделать дополнительную скидку!
Позвала соседку помочь капусту квасить. Второй день квасим, до капусты дело пока не дошло.
Наевшись горохового варенья, Карлсон получил не только заправку, но и форсаж…
- У меня дочь родилась!
- Поздравляю, и как оно?
- Ну раньше у меня была одна женщина, которая на меня орала, теперь их две…
Выяснилось, что я - Богиня... Куда не приду, везде говорят: "Господи, опять ты!"