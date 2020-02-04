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Вторник, 04.02.2020
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Давайте знатно посмеемся: утренние анекдоты 4 февраля

Смотрите фото (5)
Давайте знатно посмеемся: утренние анекдоты 4 февраля
04:46 Сегодня Телеграф

Самые отборные анекдоты для отличного начала дня!

  • 1

    Это неловкое чувство, когда в новостях культуры сообщают, что кто-то получил премию имени кого-то, и обе фамилии тебе абсолютно ничего не говорят.

  • 2

    Акция в поликлинике: пройдите без бахил и получите от уборщицы направление к стоматологу без очереди.

  • 3

    Цветы для женщин работают как какие-то нереальные транквилизаторы с экстази. Вторые сутки улыбаюсь всему подряд. И это я их еще сама себе купила!

    - Подруга, что-то ты похудела...

    - Да муж изменяет, переживаю.

    - Так брось его!

    - Неее, рано! Еще 5 кг надо сбросить...))

  • 4

    Несчастный случай произошел на фестивале пива - в гараж наведалась жена.

Добрый вечер, я юморной диспетчер: забавные анекдоты 3 февраля

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