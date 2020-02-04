Давайте знатно посмеемся: утренние анекдоты 4 февраля

Это неловкое чувство, когда в новостях культуры сообщают, что кто-то получил премию имени кого-то, и обе фамилии тебе абсолютно ничего не говорят.
Акция в поликлинике: пройдите без бахил и получите от уборщицы направление к стоматологу без очереди.
Цветы для женщин работают как какие-то нереальные транквилизаторы с экстази. Вторые сутки улыбаюсь всему подряд. И это я их еще сама себе купила!
- Подруга, что-то ты похудела...
- Да муж изменяет, переживаю.
- Так брось его!
- Неее, рано! Еще 5 кг надо сбросить...))
Несчастный случай произошел на фестивале пива - в гараж наведалась жена.