Давайте знатно посмеемся: утренние анекдоты 4 февраля

1 Это неловкое чувство, когда в новостях культуры сообщают, что кто-то получил премию имени кого-то, и обе фамилии тебе абсолютно ничего не говорят.

2 Акция в поликлинике: пройдите без бахил и получите от уборщицы направление к стоматологу без очереди.

3 Цветы для женщин работают как какие-то нереальные транквилизаторы с экстази. Вторые сутки улыбаюсь всему подряд. И это я их еще сама себе купила! - Подруга, что-то ты похудела... - Да муж изменяет, переживаю. - Так брось его! - Неее, рано! Еще 5 кг надо сбросить...))