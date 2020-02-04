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Доброго денечка! Свежие анекдоты 4 февраля

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Доброго денечка! Свежие анекдоты 4 февраля
10:55 Сегодня Телеграф

Пускай ваш день будет наполнен позитивной энергетикой!

  • 1

    Третьеклассник Вова Сидоров набрал в поисковике слово "клубничка" и в корне поменял своё представление о ягодах.

  • 2

    Дочка хочет постирать свою белую блузку. Говорю ей:

    - Посмотри, что еще в баке светлого, и положи тоже в машинку

    - А если вещь черно-белая, ее можно класть?

    - Больше черного или белого?

    Пауза минут на 5, потом кричит из ванной:

    - На этой тельняшке 91 белая полоска и 88 черных, так что со светлым годится!

  • 3

    Вчера учили уроки. Я орала, ребёнок ревел, бабушка писала сочинение!

    Жена Джорджио Армани самая гламурная женщина - у нее даже дети от Армани.

  • 4

    - Фима! Если тебя таки сошлют в Сибирь, я, конечно же, поеду с тобой! Но шубу надо купить заранее!

Давайте знатно посмеемся: утренние анекдоты 4 февраля

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