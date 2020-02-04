Доброго денечка! Свежие анекдоты 4 февраля

Третьеклассник Вова Сидоров набрал в поисковике слово "клубничка" и в корне поменял своё представление о ягодах.

2

Дочка хочет постирать свою белую блузку. Говорю ей:

- Посмотри, что еще в баке светлого, и положи тоже в машинку

- А если вещь черно-белая, ее можно класть?

- Больше черного или белого?

Пауза минут на 5, потом кричит из ванной:

- На этой тельняшке 91 белая полоска и 88 черных, так что со светлым годится!