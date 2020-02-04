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Соскучиться не придется: вечерние анекдоты 4 февраля

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Соскучиться не придется: вечерние анекдоты 4 февраля
17:01 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам загрустить этим вечером.

  • 1

    Как вы думаете - зачем при жарке шашлыка машут опахалом над углями? Думаете, угли раздувают? А вот и нет. Это чтобы соседи слюной давились!

  • 2

    Решила мужу устроить сюрприз. Надела школьную форму, открываю дверь, когда он пришёл с работы... Муж взглянул на меня устало и говорит:

    - Спать хочу, а ты иди пока уроки делай...

  • 3

    Разговор бабок в у подъезда:

    - Я боюсь проснуться в гробу. Поэтому велела себя кремировать.

    - А в печке проснуться ты не боишься?

    Одиннадцатилетнему Коле дали подержать новорожденного братика. Держит бережно, практически не дышит, прижимает к груди так трогательно, что у родителей слезы наворачиваются. Мама, с придыханием, спрашивает:

    - Что ты сейчас чувствуешь?

    - Чувствую, если уроню, ты меня убьешь!

  • 4

    Наверняка все пенсионеры тусят ночью, а потом едут утром домой в транспорте отрезвевшие и довольно злые.

Доброго денечка! Свежие анекдоты 4 февраля

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