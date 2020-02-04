Соскучиться не придется: вечерние анекдоты 4 февраля

1 Как вы думаете - зачем при жарке шашлыка машут опахалом над углями? Думаете, угли раздувают? А вот и нет. Это чтобы соседи слюной давились!

2 Решила мужу устроить сюрприз. Надела школьную форму, открываю дверь, когда он пришёл с работы... Муж взглянул на меня устало и говорит: - Спать хочу, а ты иди пока уроки делай...

3 Разговор бабок в у подъезда: - Я боюсь проснуться в гробу. Поэтому велела себя кремировать. - А в печке проснуться ты не боишься? Одиннадцатилетнему Коле дали подержать новорожденного братика. Держит бережно, практически не дышит, прижимает к груди так трогательно, что у родителей слезы наворачиваются. Мама, с придыханием, спрашивает: - Что ты сейчас чувствуешь? - Чувствую, если уроню, ты меня убьешь!