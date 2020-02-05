Хорошее настроение ждали? Утренние анекдоты 5 февраля

- Сынок, вставай. Поедем на дачу, копать картошку.
- Паап, ну 4 часа утра!
- Вставай - вставай, сынок. Надо копать картошку.
- Пап, у нас же нет дачи!
- Это не значит, что нам не нужна картошка...
В любом большом торговом центре кроме комнат для детей должно быть оборудовано специальное место, где можно было бы оставить мужа, чтобы не ныл.
Иногда хочется глотнуть виски, сорваться со светофора, оставив другие машины позади, и пролететь с ветерком километр - другой, но водитель маршрутки не хочет.
Если ваш бутерброд падает черной икрой вниз, значит жизнь удалась.
Вчера неожиданно обнаружил, что кончились носки. Собрав их все до кучи, постирал и повесил на балкон сушиться. Прищепок у меня отродясь не бывало, поэтому, чтобы не сдуло ветром, каждый завязал узлом на верёвке. А на улице ночью было -26°С. Теперь с нетерпением жду весны…