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Хорошее настроение ждали? Утренние анекдоты 5 февраля

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Хорошее настроение ждали? Утренние анекдоты 5 февраля
04:45 Сегодня Телеграф

Чтобы день был на позитиве, утро стоит начинать с анекдотов.

  • 1

    - Сынок, вставай. Поедем на дачу, копать картошку.

    - Паап, ну 4 часа утра!

    - Вставай - вставай, сынок. Надо копать картошку.

    - Пап, у нас же нет дачи!

    - Это не значит, что нам не нужна картошка...

  • 2

    В любом большом торговом центре кроме комнат для детей должно быть оборудовано специальное место, где можно было бы оставить мужа, чтобы не ныл.

  • 3

    Иногда хочется глотнуть виски, сорваться со светофора, оставив другие машины позади, и пролететь с ветерком километр - другой, но водитель маршрутки не хочет.

    Если ваш бутерброд падает черной икрой вниз, значит жизнь удалась.

  • 4

    Вчера неожиданно обнаружил, что кончились носки. Собрав их все до кучи, постирал и повесил на балкон сушиться. Прищепок у меня отродясь не бывало, поэтому, чтобы не сдуло ветром, каждый завязал узлом на верёвке. А на улице ночью было -26°С. Теперь с нетерпением жду весны…

Соскучиться не придется: вечерние анекдоты 4 февраля

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