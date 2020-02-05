Хорошее настроение ждали? Утренние анекдоты 5 февраля

- Это не значит, что нам не нужна картошка...

- Пап, у нас же нет дачи!

В любом большом торговом центре кроме комнат для детей должно быть оборудовано специальное место, где можно было бы оставить мужа, чтобы не ныл.

3

Иногда хочется глотнуть виски, сорваться со светофора, оставив другие машины позади, и пролететь с ветерком километр - другой, но водитель маршрутки не хочет.

Если ваш бутерброд падает черной икрой вниз, значит жизнь удалась.