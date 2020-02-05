Смейтесь как можно чаще: вечерние анекдоты 5 февраля

Утром мама собирает дочку в детский сад. Дочка спрашивает её:
– Мама, а тебе лялю в животик Бог посадил?
С кухни раздаётся папин голос:
– Да! Бог!
Выдавая Сару замуж, её родня говорила: "У нас товар, а вам капец!"
Увидел сегодня за рулем новенького Порше сидит девушка... На заднем стекле наклейка: "НЕТ, НЕ УГАДАЛИ... ... — В КРЕДИТ ВЗЯЛА!"
- Изя, кто был первым психотерапевтом?
- И кто?
- Еврей. Только он мог придумать беседу с людьми за деньги.
Мой отец собирался вкрутить лампочку, и кричит мне: “Доча, принеси мне табуретку!”, через паузу: “Только не ту, которую я делал!”.