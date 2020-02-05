Смейтесь как можно чаще: вечерние анекдоты 5 февраля

1 Утром мама собирает дочку в детский сад. Дочка спрашивает её: – Мама, а тебе лялю в животик Бог посадил? С кухни раздаётся папин голос: – Да! Бог!

2 Выдавая Сару замуж, её родня говорила: "У нас товар, а вам капец!"

3 Увидел сегодня за рулем новенького Порше сидит девушка... На заднем стекле наклейка: "НЕТ, НЕ УГАДАЛИ... ... — В КРЕДИТ ВЗЯЛА!" - Изя, кто был первым психотерапевтом? - И кто? - Еврей. Только он мог придумать беседу с людьми за деньги.