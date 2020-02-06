Веселое настроение - это легко: утренние анекдоты 6 февраля

1 Каждая мать знает: ребенок затих - жди беды. Но у меня их два! Они выработали хитрую стратегию, и пока одна безобразит, вторая шумит для отвлечения внимания противника!

2 На вопрос "Ты где работаешь?" нужно вместо "я сейчас не работаю" отвечать "я могу себе позволить не работать", и вот вы уже не безработный неудачник, а солидный человек.

3 Когда-то давным-давно мой дед Михаил сказал: - Любой спор можно выиграть используя по очереди три фразы: 1. И что? 2. Сам понял, что сказал? 3. Обоснуй. До сих пор работает! С раннего детства меня беспокоит один вопрос, почему если животные становятся слишком агрессивными их усыпляют, а людей нет...