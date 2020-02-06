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Четверг, 06.02.2020
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Веселое настроение - это легко: утренние анекдоты 6 февраля

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Веселое настроение - это легко: утренние анекдоты 6 февраля
04:45 Сегодня Телеграф

Подборка позитивных анекдотов для отличного настроения.

  • 1

    Каждая мать знает: ребенок затих - жди беды. Но у меня их два! Они выработали хитрую стратегию, и пока одна безобразит, вторая шумит для отвлечения внимания противника!

  • 2

    На вопрос "Ты где работаешь?" нужно вместо "я сейчас не работаю" отвечать "я могу себе позволить не работать", и вот вы уже не безработный неудачник, а солидный человек.

  • 3

    Когда-то давным-давно мой дед Михаил сказал: - Любой спор можно выиграть используя по очереди три фразы:

    1. И что?

    2. Сам понял, что сказал?

    3. Обоснуй.

    До сих пор работает!

    С раннего детства меня беспокоит один вопрос, почему если животные становятся слишком агрессивными их усыпляют, а людей нет...

  • 4

    Я всегда был примерным мальчиком… Меня всегда ставили в пример… Примерно так: "Никогда не делайте, как он!"

Смейтесь как можно чаще: вечерние анекдоты 5 февраля

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