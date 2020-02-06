То, что нужно для хорошего настроения: забавные анекдоты 6 февраля

По статистике, 80% несчастных случаев происходят на кухне и в 100% случаев мужчина должен это съесть.
Вдруг как в сказке скрипнул я весь , стало ясно - мне тридцать шесть.
- Капец, меня Роза бросила..
- Да ладно тебе, у тебя ещё 30 будет таких..
- Ещё 30?! Господи, да за что?
Сижу как-то я в туалете, кайфую. Прибегает моя третья блондинка (4 ей тогда было), и на ультразвуке:
- ПАПА, ВЫХОДИ СКОРЕЕ!!!
Я (подробности пропускаю) выскочил оттуда, как ошпаренный, она:
- ПАПА, ПОСМОТРИ, КАКАЯ Я КРАСИВАЯ!!!
- Циля, включи телевизор. Вдруг они скажут, шо у нас всё хорошо, а мы и не знаем.