Не грустите этим вечером: веселые анекдоты 6 февраля

- Уточни, пожалуйста, - "хорошо, мой любимый", "хорошо, мой, любимый" или "хорошо мой, любимый"?!!

- Дорогая, мне посуду мыть или ты вернёшься и сама помоешь?

Сейчас в психушках практически перевелись Наполеоны. Нынешние придурки просто не знают, кто это такой.

3

Самая страшная работа - это быть домохозяйкой. Зарплаты нет! Выходных нет! Отпуска нет! Работа никогда не кончается. И при этом муж всегда с гордостью говорит:

- А моя жена не работает, дома сидит!

Жена попросила подарить большую сковороду. Сижу и думаю: я буду много кушать или хорошо себя вести?!