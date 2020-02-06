Не грустите этим вечером: веселые анекдоты 6 февраля

- Дорогая, мне посуду мыть или ты вернёшься и сама помоешь?
- Хорошо мой любимый...
- Уточни, пожалуйста, - "хорошо, мой любимый", "хорошо, мой, любимый" или "хорошо мой, любимый"?!!
Сейчас в психушках практически перевелись Наполеоны. Нынешние придурки просто не знают, кто это такой.
Самая страшная работа - это быть домохозяйкой. Зарплаты нет! Выходных нет! Отпуска нет! Работа никогда не кончается. И при этом муж всегда с гордостью говорит:
- А моя жена не работает, дома сидит!
Жена попросила подарить большую сковороду. Сижу и думаю: я буду много кушать или хорошо себя вести?!
Ибупрофен, Фенибут, Бен-Гей, Папазол, Пердолан, Трахисан, Имудон... Молодцы фармацевты! Знают ведь, что смех - лучшее лекарство!!!