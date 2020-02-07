Больше смейтесь и меньше грустите: анекдоты на день 7 февраля

1 Человек, верящий, что он участвует в выборах, и человек из психушки, думающий, что он правит миром - это лишь разные стадии одного и того же заболевания.

2 У незамужней женщины во всём виноваты козлы, замужняя знает конкретную особь из этого стада.

3 Алкаша, который по несколько часов ждет открытия винно-водочного отдела, продавцы ласково прозвали – Бухатико. — А ты правда сын маминой подруги? — Да. — А скажи что-нибудь на сыномаминоподругском? — Вчера купил пятую квартиру в центре без ипотеки на прибыль от бизнеса, который основал, когда мне было 8 лет.