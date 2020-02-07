Больше смейтесь и меньше грустите: анекдоты на день 7 февраля

Человек, верящий, что он участвует в выборах, и человек из психушки, думающий, что он правит миром - это лишь разные стадии одного и того же заболевания.
У незамужней женщины во всём виноваты козлы, замужняя знает конкретную особь из этого стада.
Алкаша, который по несколько часов ждет открытия винно-водочного отдела, продавцы ласково прозвали – Бухатико.
— А ты правда сын маминой подруги?
— Да.
— А скажи что-нибудь на сыномаминоподругском?
— Вчера купил пятую квартиру в центре без ипотеки на прибыль от бизнеса, который основал, когда мне было 8 лет.
Искренне ненавижу своего попугая. Когда я в другой комнате, он издает звуки моего рингтона. Бежишь брать трубку, а там ничего. А когда игнорируешь его — там 100500 пропущенных! Менять звук пробовал — помогает дня на 2 максимум. Про будильники вообще молчу. Пернатый говнюк!