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Наполните свой дом смехом: вечерние анекдоты 7 февраля

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Наполните свой дом смехом: вечерние анекдоты 7 февраля
17:09 Сегодня Телеграф

Поднимите себе настроение свежими смешными анекдотами.

  • 1

    Пока дозвонишься до регистратуры наших поликлиник, талон будет нужен только к психиатру.

  • 2

    "Давай не сегодня" ... "У меня болит голова" ... "Кажется, у меня начинаются Эти дни" - в отчаянии кричал Петрович, как учила жена, но в тюремной камере это почему-то не работало...

  • 3

    В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый. Теперь я в состоянии сам себе ничего не покупать.

    Мудрая тётя Сара говорила: - Главное, в поисках ГЕРОЯ своего романа... не найти ГЕМОРРОЯ своей жизни.

  • 4

    Основное правило корпоратива: Напилась - веди себя прилично, напилась прилично - веди себя домой.

Больше смейтесь и меньше грустите: анекдоты на день 7 февраля

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