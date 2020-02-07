Наполните свой дом смехом: вечерние анекдоты 7 февраля

Пока дозвонишься до регистратуры наших поликлиник, талон будет нужен только к психиатру.

"Давай не сегодня" ... "У меня болит голова" ... "Кажется, у меня начинаются Эти дни" - в отчаянии кричал Петрович, как учила жена, но в тюремной камере это почему-то не работало...

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В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый. Теперь я в состоянии сам себе ничего не покупать.

Мудрая тётя Сара говорила: - Главное, в поисках ГЕРОЯ своего романа... не найти ГЕМОРРОЯ своей жизни.