Утро по-настоящему доброе с нашими шутками: анекдоты на 8 февраля

Первый закон пляжа: если ты накрыл телефон и кошелёк полотенцем, то их никто не украдёт.

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4

Еврей, только что получивший зарплату, бухгалтеру:

— Вы мне недодали 20 долларов!

— Всё правильно, зато в прошлый раз вам дали на 20 долларов больше, что же вы тогда молчали?

— Потому что, если вы один раз ошиблись, на это можно закрыть глаза, но два — это уже слишком!