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Суббота, 08.02.2020
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Утро по-настоящему доброе с нашими шутками: анекдоты на 8 февраля

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Утро по-настоящему доброе с нашими шутками: анекдоты на 8 февраля
04:39 Сегодня Телеграф

Посмейтесь от души вместе с юморными анекдотами.

  • 1

    Закончившийся тюбик зубной пасты познает самые жестокие и изощренные пытки.

  • 2

    Первый закон пляжа: если ты накрыл телефон и кошелёк полотенцем, то их никто не украдёт.

  • 3

    Уговоры, слёзы, обещания дорогих подарков, душещипательные беседы, примеры из жизни, книги по детской психологии не помогают?

    РЕМЕНЬ! – И ваши дети и нервы в полном порядке! Спрашивайте в кожгалантерее вашего города!

    - Софа, представляешь, весы показали, что кость стала ещё на 8 кг шире...

  • 4

    Еврей, только что получивший зарплату, бухгалтеру:

    — Вы мне недодали 20 долларов!

    — Всё правильно, зато в прошлый раз вам дали на 20 долларов больше, что же вы тогда молчали?

    — Потому что, если вы один раз ошиблись, на это можно закрыть глаза, но два — это уже слишком!

Наполните свой дом смехом: вечерние анекдоты 7 февраля

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