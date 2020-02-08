Утро по-настоящему доброе с нашими шутками: анекдоты на 8 февраля

Закончившийся тюбик зубной пасты познает самые жестокие и изощренные пытки.
Первый закон пляжа: если ты накрыл телефон и кошелёк полотенцем, то их никто не украдёт.
Уговоры, слёзы, обещания дорогих подарков, душещипательные беседы, примеры из жизни, книги по детской психологии не помогают?
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- Софа, представляешь, весы показали, что кость стала ещё на 8 кг шире...
Еврей, только что получивший зарплату, бухгалтеру:
— Вы мне недодали 20 долларов!
— Всё правильно, зато в прошлый раз вам дали на 20 долларов больше, что же вы тогда молчали?
— Потому что, если вы один раз ошиблись, на это можно закрыть глаза, но два — это уже слишком!