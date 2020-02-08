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Суббота, 08.02.2020
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Отборный юморок на денек: забавные анекдоты 8 февраля

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Отборный юморок на денек: забавные анекдоты 8 февраля
11:00 Сегодня Телеграф

С нашими уморительными анекдотами Ваше настроение будет просто отличным!

  • 1

    В детском саду у меня было погоняло Мордоворот. Прописали мне его воспиталки, ибо на обеде ловко уворачивался от ложки с кашей.

  • 2

    - Мой дед пытался предупредить всех о гибели "Титаника", он кричал всем, что впереди айсберг. Но все, что они сделали, - это вышвырнули его из кинотеатра...

  • 3

    Хочу, чтобы на собеседование вместо себя можно было направлять сватов и ряженых, которые со словами "у нас товар, у вас купец" расхваливали бы тебя и утрясали твою зарплату. А тебе оставалось бы только прийти в офис в красивом костюме и под крики "горько!" начать работать.

  • 4

    Супружеский долг - это когда ты лайкаешь жену в инстаграме.

    Самый драматичный момент в жизни - говорить продавцу: "Я еще похожу и вернусь". Вы смущенно смотрите друг другу в глаза и оба понимаете, что это ложь.

Утро по-настоящему доброе с нашими шутками: анекдоты на 8 февраля

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