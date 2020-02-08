Отборный юморок на денек: забавные анекдоты 8 февраля

1 В детском саду у меня было погоняло Мордоворот. Прописали мне его воспиталки, ибо на обеде ловко уворачивался от ложки с кашей.

2 - Мой дед пытался предупредить всех о гибели "Титаника", он кричал всем, что впереди айсберг. Но все, что они сделали, - это вышвырнули его из кинотеатра...

3 Хочу, чтобы на собеседование вместо себя можно было направлять сватов и ряженых, которые со словами "у нас товар, у вас купец" расхваливали бы тебя и утрясали твою зарплату. А тебе оставалось бы только прийти в офис в красивом костюме и под крики "горько!" начать работать.