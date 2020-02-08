С нами не соскучишься: вечерние анекдоты 8 февраля

А ведь технически - птицы на деревьях не сидят, а стоят. Вот и живите теперь с этим.
Мужики считают, что, чем больше у женщины грудь, тем меньше у нее мозгов... Думаю, все наоборот! Чем больше у женщины грудь, тем меньше мозгов у мужиков!
Девочка спрашивает подружку:
— А богат ли тот молодой человек, за которого выходит замуж твоя сестра?
— Нет, он очень беден.
— Откуда ты знаешь?
— А папа все время говорит: "Бедный молодой человек! Бедный молодой человек!"
Если воспитывать детей кнутом и пряником, то они вырастут в синяках и жирные.
Деньги портят мужа! Поэтому рядом должна быть жена - для снятия порчи.