Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 9 февраля

- Слушай, нам уже по 30 лет. Стоит задуматься о будущем, ведь есть цели, которые потом будет очень сложно достичь!

– Да, больничный оплачивается! Но это совсем не значит, что вы должны сидеть дома и болеть!

Из подслушанного в отделе кадров:

Я вчера с дочкой так умаялась, на диван прилегла, и уснула. Муж пришел, из прихожей меня звал, не слышала, попросил сына мне цветы отнести. Он принес и на меня положил. Вот просыпаюсь я, лежу на спине ровненько, на груди розы, мне аж поплохело.

С форума по поводу цветов от мужей к 8 марта:

— Тогда берем обычные трусы, складываем впятеро, берем ножницы… и таки вспоминаем, как делали в детстве снежинки из бумаги…

— А если нет денег на кружевное....?

— Сегодня, таки мы поговорим о красивом кружевном белье…

На курсах по обольщению мужчин:

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Дочери было 5 лет. Зима. Смотрит в окно.

- Мам , смотри, синички прилетели ! Я тоже хочу быть синичкой и летать. И вообще была бы у нас семья синичек: Я - дочка-синичка , ты мама- синичка , и папа - большой синяк.

Ржем уже второй год.