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Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 9 февраля

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Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 9 февраля
04:48 Сегодня Телеграф

Самые уморительные анекдоты в это морозное февральское утро.

  • 1

    - Слушай, нам уже по 30 лет. Стоит задуматься о будущем, ведь есть цели, которые потом будет очень сложно достичь!

    - Предлагаешь минералку на утро сразу купить?

    - Да!

  • 2

    Из подслушанного в отделе кадров:

    – Да, больничный оплачивается! Но это совсем не значит, что вы должны сидеть дома и болеть!

  • 3

    На курсах по обольщению мужчин:

    — Сегодня, таки мы поговорим о красивом кружевном белье…

    — А если нет денег на кружевное....?

    — Тогда берем обычные трусы, складываем впятеро, берем ножницы… и таки вспоминаем, как делали в детстве снежинки из бумаги…

     

    С форума по поводу цветов от мужей к 8 марта:

    Я вчера с дочкой так умаялась, на диван прилегла, и уснула. Муж пришел, из прихожей меня звал, не слышала, попросил сына мне цветы отнести. Он принес и на меня положил. Вот просыпаюсь я, лежу на спине ровненько, на груди розы, мне аж поплохело.

  • 4

    Дочери было 5 лет. Зима. Смотрит в окно.

    - Мам , смотри, синички прилетели ! Я тоже хочу быть синичкой и летать. И вообще была бы у нас семья синичек: Я - дочка-синичка , ты мама- синичка , и папа - большой синяк.

    Ржем уже второй год.

С нами не соскучишься: вечерние анекдоты 8 февраля

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