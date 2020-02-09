Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
В Минздраве заверили, что в Украине нет больных на коронавирус
В Минздраве заверили, что в Украине нет больных на коронавирус
Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)
Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)
Шахтер благодаря пенальти одолел Вентспилс (Видео)
Шахтер благодаря пенальти одолел Вентспилс (Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля

Не переставайте улыбаться жизни: анекдоты на день 9 февраля

Смотрите фото (5)
Не переставайте улыбаться жизни: анекдоты на день 9 февраля
11:23 Сегодня Телеграф

Порция юмора, которая озарит ваш дом лучами позитива.

  • 1

    "Секс только после свадьбы" звучит как "ссылка доступна только зарегистрированным пользователям".

  • 2

    Жена сидит за кружкой чая и есть конфеты "Коровка", смотрит на упаковку и такая:

    - Вот я бы не хотела стать коровой...

    И, закидывая конфету полностью в рот, добавляет:

    - Но похоже стану...

  • 3

    Самая вкусная еда - это остывшая жареная картошка. Ночью, со сковороды, руками. Пока никто не видит.

    Бросил курить почти 3 месяца назад.

    Один из плюсов: Обострилось обоняние. Теперь отличаю хороший парфюм от дешевого, еда гораздо вкуснее пахнет, оказывается, и все такое... . : )

    Минус: Приходится чаще менять носки!

  • 4

    Разговор в зоопарке:

    - Мама, а эти крокодилы живые?

    - Конечно, доченька. Просто они часами лежат неподвижно и оживляются только при виде еды.

    - Как наш папа по выходным?

    - Примерно. Только крокодилы пиво литрами не хлещут.

Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 9 февраля

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, Анекдоты на день, 9 февраля, Анекдоты 8 февраля, Анекдоты на день 8 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
02 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
03 В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
04 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
05 Ким Кардашьян опубликовала фото в откровенном наряде (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на &quot;Евровидение 2020&quot;
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
Боррель попросил прощения у экологических активистов
Боррель попросил прощения у экоактивистов
Суперлуние 9 февраля: техники исполнения желаемого в Полнолуние
Суперлуние 9 февраля: техники исполнения желаемого в Полнолуние
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь