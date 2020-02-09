Не переставайте улыбаться жизни: анекдоты на день 9 февраля

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Жена сидит за кружкой чая и есть конфеты "Коровка", смотрит на упаковку и такая:

- Вот я бы не хотела стать коровой...

И, закидывая конфету полностью в рот, добавляет:

- Но похоже стану...