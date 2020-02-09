Не переставайте улыбаться жизни: анекдоты на день 9 февраля

"Секс только после свадьбы" звучит как "ссылка доступна только зарегистрированным пользователям".
Жена сидит за кружкой чая и есть конфеты "Коровка", смотрит на упаковку и такая:
- Вот я бы не хотела стать коровой...
И, закидывая конфету полностью в рот, добавляет:
- Но похоже стану...
Самая вкусная еда - это остывшая жареная картошка. Ночью, со сковороды, руками. Пока никто не видит.
Бросил курить почти 3 месяца назад.
Один из плюсов: Обострилось обоняние. Теперь отличаю хороший парфюм от дешевого, еда гораздо вкуснее пахнет, оказывается, и все такое... . : )
Минус: Приходится чаще менять носки!
Разговор в зоопарке:
- Мама, а эти крокодилы живые?
- Конечно, доченька. Просто они часами лежат неподвижно и оживляются только при виде еды.
- Как наш папа по выходным?
- Примерно. Только крокодилы пиво литрами не хлещут.