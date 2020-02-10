Улыбайтесь часто и искренне: анекдоты на день 10 февраля

Сегодня маме захотелось помыть свой драгоценный хрусталь и поэтому она включила свою любимую классику, налила себе вина и рассказывала истории своей молодости, пока я перемывала все, что было в шкафах. Потрясающая женщина.

Я понял, что окончательно свихнулся, когда при помощи двух пальцев пытался увеличить картинку в журнале.

3

Когда я была маленькой, надевала мамин лифчик, потом бегала и спрашивала её: "Мам, когда ты мне тити купишь?". И вот мне 24, а тити мне так и не купили.

Сыну 3 года 7 месяцев. Привёз его на прививку в детскую больницу. Сидим в прививочной, ждём, пока тётя заряжает шприц. Вдруг, он поворачивается ко мне и говорит:

— Я тебя пока в машине подожду, ладно?!