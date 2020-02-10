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Улыбайтесь часто и искренне: анекдоты на день 10 февраля

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Улыбайтесь часто и искренне: анекдоты на день 10 февраля
11:02 Сегодня Телеграф

Уморительная подборка, которая не даст вам загрустить.

  • 1

    Сегодня маме захотелось помыть свой драгоценный хрусталь и поэтому она включила свою любимую классику, налила себе вина и рассказывала истории своей молодости, пока я перемывала все, что было в шкафах. Потрясающая женщина.

  • 2

    Я понял, что окончательно свихнулся, когда при помощи двух пальцев пытался увеличить картинку в журнале.

  • 3

    Когда я была маленькой, надевала мамин лифчик, потом бегала и спрашивала её: "Мам, когда ты мне тити купишь?". И вот мне 24, а тити мне так и не купили.

    Сыну 3 года 7 месяцев. Привёз его на прививку в детскую больницу. Сидим в прививочной, ждём, пока тётя заряжает шприц. Вдруг, он поворачивается ко мне и говорит:

    — Я тебя пока в машине подожду, ладно?!

  • 4

    Зачем эти месячные?! Почему ко мне просто раз в месяц не может приходить маленький гном с тортом и говорить: "Ты не беременна, хорошего дня".

Смейтесь на здоровье: утренние анекдоты 10 февраля

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