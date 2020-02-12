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Среда, 12.02.2020
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Веселая среда: прикольные анекдоты 12 февраля

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Веселая среда: прикольные анекдоты 12 февраля
11:32 Сегодня Телеграф

Свежая подборка забавных анекдотов, которые подарят вам шикарное настроение на целый день.

  • 1

    - Доктор, у меня ухудшилось зрение, в даль стал хуже видеть.

    - Так, подойдите к окну и посмотрите, что вы видите?

    - Я вижу солнце.

    - Блин, так куда уж дальше-то?..

  • 2

    - Почему вы сразу не позвонили в полицию, когда на вас напал квартирный вор?

    -Так всё как всегда же было, когда домой пьяным прихожу – по лбу скалкой, звезды из глаз, вырубился, очнулся, шишка на лбу, тихонько дополз до дивана, замер до утра. Откуда же я знал, что жена к тёще уехала.

  • 3

    - Яша, можешь меня поздравить. Я шесть раз проехала на красный сигнал светофора, и меня таки ни разу не оштрафовали! Так вот, я немного добавила и на сэкономленные деньги купила себе прелестное платьице!

    Гостиница. Пляж. Молодой человек выходит на пляж, рисует на песке большое сердце, пишет внутри "АНЯ – МОЯ ЛЮБОВЬ!", фоткает, отсылает.

    После чего дописывает еще одну букву, фоткает надпись "ТАНЯ – МОЯ ЛЮБОВЬ!", отсылает уже соответственно Тане.

    После чего с чувством выполненного долга идет в бар кадрить местных девушек.

  • 4

    22:00 - Милый, что тебе важнее - я или футбол?

    23:50 - Конечно же ты!

Вспышка настроения: утренние анекдоты 12 февраля

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