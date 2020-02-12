Веселая среда: прикольные анекдоты 12 февраля

1 - Доктор, у меня ухудшилось зрение, в даль стал хуже видеть. - Так, подойдите к окну и посмотрите, что вы видите? - Я вижу солнце. - Блин, так куда уж дальше-то?..

2 - Почему вы сразу не позвонили в полицию, когда на вас напал квартирный вор? -Так всё как всегда же было, когда домой пьяным прихожу – по лбу скалкой, звезды из глаз, вырубился, очнулся, шишка на лбу, тихонько дополз до дивана, замер до утра. Откуда же я знал, что жена к тёще уехала.

3 - Яша, можешь меня поздравить. Я шесть раз проехала на красный сигнал светофора, и меня таки ни разу не оштрафовали! Так вот, я немного добавила и на сэкономленные деньги купила себе прелестное платьице! Гостиница. Пляж. Молодой человек выходит на пляж, рисует на песке большое сердце, пишет внутри "АНЯ – МОЯ ЛЮБОВЬ!", фоткает, отсылает. После чего дописывает еще одну букву, фоткает надпись "ТАНЯ – МОЯ ЛЮБОВЬ!", отсылает уже соответственно Тане. После чего с чувством выполненного долга идет в бар кадрить местных девушек.