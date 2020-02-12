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Среда, 12.02.2020
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Беспредельный юмор: вечерние анекдоты 12 февраля

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Беспредельный юмор: вечерние анекдоты 12 февраля
17:02 Сегодня Телеграф

Зарядитесь позитивом с нашей юморной подборкой анекдотов!

  • 1

    Кинотеатр, свет выключен, полный аншлаг на какой-то модный сиквел, премьера. Зрители аккуратно расселись с попкорном.

    Начальные титры, и тут дверь в зал открывается и седая контролёрша вбегает и скрипучим голосом кричит в толпу: "там чью то чёрную машину эвакуатор забирает!!".

    Никогда не видели, чтобы 50 человек разом пытались протиснуться в один пролёт? А я видела )) Очень смешно))

  • 2

    Я думаю, что людям, при простуде, хорошо помогает молоко исключительно потому, что в нем сейчас полно антибиотиков.

  • 3

    Как я вижу футбол. По травке скачут 22 миллионера, пытаются поймать мячик, орут друг на друга по поводу и без, плачут, если им случайно дали ногой по заднице.

    В магазине элитных постельных принадлежностей.

    - Для хорошего сна вам необходима очень хорошая и дорогая подушка. Я вам предлагаю подушку за 1.000 евро.

    - А может я лучше просто наволочку деньгами набью?

  • 4

    Когда мы развелись, мы поделили все, даже друзей. Причем мне достались те, кому мы были должны, а ей те, которые были должны нам.

Веселая среда: прикольные анекдоты 12 февраля 

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