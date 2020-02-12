Беспредельный юмор: вечерние анекдоты 12 февраля

1 Кинотеатр, свет выключен, полный аншлаг на какой-то модный сиквел, премьера. Зрители аккуратно расселись с попкорном. Начальные титры, и тут дверь в зал открывается и седая контролёрша вбегает и скрипучим голосом кричит в толпу: "там чью то чёрную машину эвакуатор забирает!!". Никогда не видели, чтобы 50 человек разом пытались протиснуться в один пролёт? А я видела )) Очень смешно))

2 Я думаю, что людям, при простуде, хорошо помогает молоко исключительно потому, что в нем сейчас полно антибиотиков.

3 Как я вижу футбол. По травке скачут 22 миллионера, пытаются поймать мячик, орут друг на друга по поводу и без, плачут, если им случайно дали ногой по заднице. В магазине элитных постельных принадлежностей. - Для хорошего сна вам необходима очень хорошая и дорогая подушка. Я вам предлагаю подушку за 1.000 евро. - А может я лучше просто наволочку деньгами набью?