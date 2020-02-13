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Четверг, 13.02.2020
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Много смеха и позитива: утренние анекдоты 13 февраля

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Много смеха и позитива: утренние анекдоты 13 февраля
04:46 Сегодня Телеграф

Подборка свеженьких анекдотов, которая заставит вас смеяться целый день.

  • 1

    Лес стремительно сокращался, но деревья продолжали голосовать за топор, потому что его ручка была сделана из дерева, и они думали, что он один из них.

  • 2

    - Ты что, совсем без царя в голове?

    - Неправда. У меня там конституционная монархия.

    - Это как?

    - Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.

  • 3

    Мне одному кажется, что если во фразе "оскорбление чувств верующих" в третьем слове вместо "е" поставить "о", то будет ближе к истине?

    Бригаде, работавшей на дне карьера, сообщили, что привезли аванс. Так быстро по карьерной лестнице не поднимался никто.

  • 4

    Мы сидели в ресторане, когда ей позвонил бывший, и она гневно сказала в трубку, что отдала ему лучшие годы. Я понял, что мне ничего особо хорошего не светит, лучшее она уже отдала, и заторопился, попросив счёт.

Беспредельный юмор: вечерние анекдоты 12 февраля

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