Много смеха и позитива: утренние анекдоты 13 февраля

Лес стремительно сокращался, но деревья продолжали голосовать за топор, потому что его ручка была сделана из дерева, и они думали, что он один из них.

- Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.

- Неправда. У меня там конституционная монархия.

- Ты что, совсем без царя в голове?

3

Мне одному кажется, что если во фразе "оскорбление чувств верующих" в третьем слове вместо "е" поставить "о", то будет ближе к истине?

Бригаде, работавшей на дне карьера, сообщили, что привезли аванс. Так быстро по карьерной лестнице не поднимался никто.