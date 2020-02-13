Много смеха и позитива: утренние анекдоты 13 февраля

Лес стремительно сокращался, но деревья продолжали голосовать за топор, потому что его ручка была сделана из дерева, и они думали, что он один из них.
- Ты что, совсем без царя в голове?
- Неправда. У меня там конституционная монархия.
- Это как?
- Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.
Мне одному кажется, что если во фразе "оскорбление чувств верующих" в третьем слове вместо "е" поставить "о", то будет ближе к истине?
Бригаде, работавшей на дне карьера, сообщили, что привезли аванс. Так быстро по карьерной лестнице не поднимался никто.
Мы сидели в ресторане, когда ей позвонил бывший, и она гневно сказала в трубку, что отдала ему лучшие годы. Я понял, что мне ничего особо хорошего не светит, лучшее она уже отдала, и заторопился, попросив счёт.