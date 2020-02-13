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Четверг, 13.02.2020
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Смех продлевает жизнь: анекдоты на день 13 февраля

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Смех продлевает жизнь: анекдоты на день 13 февраля
11:08 Сегодня Телеграф

Подборка лучших анекдотов для наших читателей.

  • 1

    Звонила в Прощеное Воскресенье в банк.

    Кредит так и не простили!!! Безбожники…

  • 2

    Муж кричит жене:

    -Жена, ты не знаешь, где наша старая пила?

    Голос тёщи:

    -Не ваше дело, где я пила! И вообще я не страшная!!!

  • 3

    Чем меньше женщину мы любим, тем хуже борщ, рубашки не наглажены, носки не стираны и дети на тебя не очень-то похожи…

  • 4

    -Пап, а ты в школе дрался?

    -Конечно.

    -А ты всех побил?

    -Конечно.

    -Пап, а можно попросить тебя больше не приходить к нам в школу?!

    -Что у тебя лицо такое помятое?

    -Да один качек штангу на ногу уронил…

    -Тебе на рожу???

    -Да нет, себе на ногу…

    -Так а в чем дело?

    -А я засмеялся…

Много смеха и позитива: утренние анекдоты 13 февраля

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