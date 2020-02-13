Смех продлевает жизнь: анекдоты на день 13 февраля

Кредит так и не простили!!! Безбожники…

Звонила в Прощеное Воскресенье в банк.

-Не ваше дело, где я пила! И вообще я не страшная!!!

-Жена, ты не знаешь, где наша старая пила?

Чем меньше женщину мы любим, тем хуже борщ, рубашки не наглажены, носки не стираны и дети на тебя не очень-то похожи…

4

-Пап, а ты в школе дрался?

-Конечно.

-А ты всех побил?

-Конечно.

-Пап, а можно попросить тебя больше не приходить к нам в школу?!

-Что у тебя лицо такое помятое?

-Да один качек штангу на ногу уронил…

-Тебе на рожу???

-Да нет, себе на ногу…

-Так а в чем дело?

-А я засмеялся…