Смех продлевает жизнь: анекдоты на день 13 февраля

Звонила в Прощеное Воскресенье в банк.
Кредит так и не простили!!! Безбожники…
Муж кричит жене:
-Жена, ты не знаешь, где наша старая пила?
Голос тёщи:
-Не ваше дело, где я пила! И вообще я не страшная!!!
Чем меньше женщину мы любим, тем хуже борщ, рубашки не наглажены, носки не стираны и дети на тебя не очень-то похожи…
-Пап, а ты в школе дрался?
-Конечно.
-А ты всех побил?
-Конечно.
-Пап, а можно попросить тебя больше не приходить к нам в школу?!
-Что у тебя лицо такое помятое?
-Да один качек штангу на ногу уронил…
-Тебе на рожу???
-Да нет, себе на ногу…
-Так а в чем дело?
-А я засмеялся…