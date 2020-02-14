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Не прекращайте улыбаться: утренние анекдоты 14 февраля

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Не прекращайте улыбаться: утренние анекдоты 14 февраля
04:45 Сегодня Телеграф

Подборка, которая не позволит вам унывать.

  • 1

    - Вы признаете, что украли у потерпевшего кларнет?

    -Да, признаю.

    -Вы что, умеете играть?

    -Не имею понятия как это делается.

    -А зачем же вы его украли?

    -Видите ли, мой сосед тоже не имеет понятия, но играет на нем каждый вечер…

  • 2

    -Обед вашего мужа будет вкуснее, если предварительно не кормить его завтраком.

  • 3

    Объявление у деканата: куплю зачет, недорого, можно б\у

    Двое в купе:

    -Простите, куда вы едете?

    -В Астрахань.

    -А, если не секрет, что вас туда тянет?

    -Электровоз…

  • 4

    -У моей бабули до сих пор лежит Евангелие 1804 года издания.

    -Ух ты! Небось, еще на 5-дюймовых дискетах?

Смейтесь все время: вечерние анекдоты 13 февраля

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