Не прекращайте улыбаться: утренние анекдоты 14 февраля

1

- Вы признаете, что украли у потерпевшего кларнет?

-Да, признаю.

-Вы что, умеете играть?

-Не имею понятия как это делается.

-А зачем же вы его украли?

-Видите ли, мой сосед тоже не имеет понятия, но играет на нем каждый вечер…