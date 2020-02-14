Не прекращайте улыбаться: утренние анекдоты 14 февраля

- Вы признаете, что украли у потерпевшего кларнет?
-Да, признаю.
-Вы что, умеете играть?
-Не имею понятия как это делается.
-А зачем же вы его украли?
-Видите ли, мой сосед тоже не имеет понятия, но играет на нем каждый вечер…
-Обед вашего мужа будет вкуснее, если предварительно не кормить его завтраком.
Объявление у деканата: куплю зачет, недорого, можно б\у
Двое в купе:
-Простите, куда вы едете?
-В Астрахань.
-А, если не секрет, что вас туда тянет?
-Электровоз…
-У моей бабули до сих пор лежит Евангелие 1804 года издания.
-Ух ты! Небось, еще на 5-дюймовых дискетах?