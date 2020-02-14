Настроение ручьем: смешные анекдоты на день 14 февраля

Когда моя собака садится на диван, я прохожу и даю ей подзатыльник. В этот раз боковое зрение меня подвело и не смогло отличить собаку от головы маминой подруги.
Мой папа свадебный фотограф. И как-то он мне сказал, что мечтает, чтобы в ЗАГСе кто-то сказал «Нет», и он сможет уйти домой пораньше.
Иногда меня настигает желание начать учиться, заняться спортом, ложиться вовремя, изучать языки и узнавать что-то новое. Жаль, что все это длится около 2 минут.
Для меня задача по химии выглядит примерно таким образом: «Летели два верблюда – один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года?»
Мужик пробил колесо, припарковался на обочине, достает домкрат и начинает снимать колесо. Тут подходит другой мужик: -Ты че делаешь? –Да вот, колесо снимаю. Второй мужик достал монтировку, как даст по лобовому стеклу: -А я, пожалуй, магнитолу возьму.