Настроение ручьем: смешные анекдоты на день 14 февраля

Когда моя собака садится на диван, я прохожу и даю ей подзатыльник. В этот раз боковое зрение меня подвело и не смогло отличить собаку от головы маминой подруги.

Мой папа свадебный фотограф. И как-то он мне сказал, что мечтает, чтобы в ЗАГСе кто-то сказал «Нет», и он сможет уйти домой пораньше.

3

Иногда меня настигает желание начать учиться, заняться спортом, ложиться вовремя, изучать языки и узнавать что-то новое. Жаль, что все это длится около 2 минут.

Для меня задача по химии выглядит примерно таким образом: «Летели два верблюда – один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года?»