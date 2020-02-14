Смейтесь на здоровье: вечерние анекдоты 14 февраля

Приходит девочка из школы: - Мама, а почему все говорят, что я невнимательная? –Девочка, ты достала нас уже, ты в соседнем подъезде живешь!

Очень люблю песню Агаты Кристи "Как на войне", потому что она начинается со слов: "Ляг, отдохни".

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Смотришь на заработки певцов и спортсменов и понимаешь, что главные предметы в школе – это пение и физкультура.

Лежу на диване, кидаю игрушку коту. Он мне ее приносит. Сейчас закинул за холодильник, он долго лазил там, в итоге принес смятую тыщу рублей!) Не кот, а золото!