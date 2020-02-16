Смейтесь как можно чаще: вечерние анекдоты 16 февраля

Иду с работы, несу в сумке баллончик с золотой краской – оформлял стенд на работе. И вот подходит ко мне цыганка и нагло так требует: "А позолоти ручку!" Ну я и позолотил.

Спросила своего врача, почему она использует свою девичью фамилию на работе. Она ответила: "Потому что это я окончила медицинский ВУЗ, а не мой муж".

3

-Доченька, ну почему ты не хочешь за него замуж выйти?

-Мааам, он рыжий!

Отец с дивана:

-Ой! Год жизни с тобой и он будет седым!

-Пап, я попал камнем в соседский "Лексус"!

-Уйди мальчик, я тебя не знаю!!!