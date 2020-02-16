Смейтесь как можно чаще: вечерние анекдоты 16 февраля

Иду с работы, несу в сумке баллончик с золотой краской – оформлял стенд на работе. И вот подходит ко мне цыганка и нагло так требует: "А позолоти ручку!" Ну я и позолотил.
Спросила своего врача, почему она использует свою девичью фамилию на работе. Она ответила: "Потому что это я окончила медицинский ВУЗ, а не мой муж".
-Доченька, ну почему ты не хочешь за него замуж выйти?
-Мааам, он рыжий!
Отец с дивана:
-Ой! Год жизни с тобой и он будет седым!
-Пап, я попал камнем в соседский "Лексус"!
-Уйди мальчик, я тебя не знаю!!!
Если помидор – ягода, можно ли кетчуп называть вареньем? И как красота может спасти мир, если она все время требует жертв? И если мазохист попадает в ад, то он попадает в рай? И почему боксерские перчатки называют перчатками, если они – варежки?