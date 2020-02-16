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Смейтесь как можно чаще: вечерние анекдоты 16 февраля

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Смейтесь как можно чаще: вечерние анекдоты 16 февраля
17:12 Сегодня Телеграф

Убойная доза позитива для хорошего вечера!

  • 1

    Иду с работы, несу в сумке баллончик с золотой краской – оформлял стенд на работе. И вот подходит ко мне цыганка и нагло так требует: "А позолоти ручку!" Ну я и позолотил.

  • 2

    Спросила своего врача, почему она использует свою девичью фамилию на работе. Она ответила: "Потому что это я окончила медицинский ВУЗ, а не мой муж".

  • 3

    -Доченька, ну почему ты не хочешь за него замуж выйти?

    -Мааам, он рыжий!

    Отец с дивана:

    -Ой! Год жизни с тобой и он будет седым!

    -Пап, я попал камнем в соседский "Лексус"!

    -Уйди мальчик, я тебя не знаю!!!

  • 4

    Если помидор – ягода, можно ли кетчуп называть вареньем? И как красота может спасти мир, если она все время требует жертв? И если мазохист попадает в ад, то он попадает в рай? И почему боксерские перчатки называют перчатками, если они – варежки?

То, что доктор прописал: веселые анекдоты 16 февраля

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