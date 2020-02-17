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Утро понедельника будет веселым: анекдоты 17 февраля

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Утро понедельника будет веселым: анекдоты 17 февраля
04:39 Сегодня Телеграф

Самые смешные и позитивные анекдоты, которые мы заслужили!

  • 1

    Урок зоологии:

    -Вовочка! Как называются существа которые могут жить и в воде и на суше?

    -Матросы!

  • 2

    Я девушка и не хочу нормально объяснять парню, почему он виноват. Я хочу скандал!

  • 3

    На холодильнике написано: "Не открывай – разнесет!"

    Стоят два гриба в лесу, вдруг один другому говорит:

    -Смотри – плащ с капюшоном, за спиной рюкзак! Смерть идет!!!

    -Да не бойся ты! Видишь – удочки! Это не наша, это рыбья!

  • 4

     

    Шампанское и пузырьки неразделимы. Утром первого января обнаружил бутылку из под шампанского и ещё восемь пузырьков из под водки.

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