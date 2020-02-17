Утро понедельника будет веселым: анекдоты 17 февраля

1 Урок зоологии: -Вовочка! Как называются существа которые могут жить и в воде и на суше? -Матросы!

2 Я девушка и не хочу нормально объяснять парню, почему он виноват. Я хочу скандал!

3 На холодильнике написано: "Не открывай – разнесет!" Стоят два гриба в лесу, вдруг один другому говорит: -Смотри – плащ с капюшоном, за спиной рюкзак! Смерть идет!!! -Да не бойся ты! Видишь – удочки! Это не наша, это рыбья!