Утро понедельника будет веселым: анекдоты 17 февраля

Урок зоологии:
-Вовочка! Как называются существа которые могут жить и в воде и на суше?
-Матросы!
Я девушка и не хочу нормально объяснять парню, почему он виноват. Я хочу скандал!
На холодильнике написано: "Не открывай – разнесет!"
Стоят два гриба в лесу, вдруг один другому говорит:
-Смотри – плащ с капюшоном, за спиной рюкзак! Смерть идет!!!
-Да не бойся ты! Видишь – удочки! Это не наша, это рыбья!
Шампанское и пузырьки неразделимы. Утром первого января обнаружил бутылку из под шампанского и ещё восемь пузырьков из под водки.