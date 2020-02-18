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Вторник, 18.02.2020
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Вспышка настроения: утренние анекдоты 18 февраля

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Вспышка настроения: утренние анекдоты 18 февраля
04:44 Сегодня Телеграф

Эта подборка - самое то, что вам надо для веселого утра.

  • 1

    Репетиторство в школах стало законный. На детей состоятельных родителей посыпались двойки.

  • 2

    -Как? Вы никогда не ели пельмени под душем? Да вы просто никогда не опаздывали на роботу!

  • 3

    Многое ещё не сделано. Но лени у нас хватит на всё!

    Блондинка меняет карту в банке. В заявлении дошла до графы «причина». Ей говорят: Напишите «Ввела пин-код неправильно три раза». Блондинка пишет: «Ввела пин-код неправильно, ввела пин-код неправильно, ввела пин-код неправильно.»

  • 4

    - А у вас есть какие-то новогодние скидки?

    - Да, вот эти товары не подорожали.

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Смех, Настроение, Позитив, Умора, Прикол, Анекдоты, 18 февраля, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро.
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