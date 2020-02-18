Вспышка настроения: утренние анекдоты 18 февраля

Репетиторство в школах стало законный. На детей состоятельных родителей посыпались двойки.

-Как? Вы никогда не ели пельмени под душем? Да вы просто никогда не опаздывали на роботу!

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Многое ещё не сделано. Но лени у нас хватит на всё!

Блондинка меняет карту в банке. В заявлении дошла до графы «причина». Ей говорят: Напишите «Ввела пин-код неправильно три раза». Блондинка пишет: «Ввела пин-код неправильно, ввела пин-код неправильно, ввела пин-код неправильно.»