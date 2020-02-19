Миру без вашей улыбки грустно: прикольные анекдоты 19 февраля

- А теперь, знатоки, вопрос: как узнать, что испортился сыр с плесенью?
- Твой новый молодой человек - он, надеюсь, порядочный?
- Конечно, мама, он не курит, не пьет, у него жена и двое детишек.
Настоящий мужик - это когда стукнул кулаком по столу и решительно сказал жене:
- Я все равно куплю тебе норковую шубу, хочешь ты этого или нет!
Кстати, помню те времена, когда единственной игрушкой, которую можно было найти в еде, была пластмассовая цифра в куске сыра.
- Вашему мужу нужен абсолютный покой. Я выпишу успокоительные пилюли.
- И когда надо будет их ему давать?
- Никогда! Пейте их сами.