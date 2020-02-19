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Миру без вашей улыбки грустно: прикольные анекдоты 19 февраля

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Миру без вашей улыбки грустно: прикольные анекдоты 19 февраля
11:16 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для поднятия настроения и отличного продолжения дня.

  • 1

    - А теперь, знатоки, вопрос: как узнать, что испортился сыр с плесенью?

  • 2

    - Твой новый молодой человек - он, надеюсь, порядочный?

    - Конечно, мама, он не курит, не пьет, у него жена и двое детишек.

  • 3

    Настоящий мужик - это когда стукнул кулаком по столу и решительно сказал жене:

    - Я все равно куплю тебе норковую шубу, хочешь ты этого или нет!

    Кстати, помню те времена, когда единственной игрушкой, которую можно было найти в еде, была пластмассовая цифра в куске сыра.

  • 4

    - Вашему мужу нужен абсолютный покой. Я выпишу успокоительные пилюли.

    - И когда надо будет их ему давать?

    - Никогда! Пейте их сами.

Капля свежего позитива: утренние анекдоты 19 февраля

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